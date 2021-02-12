Институт нацпамяти готовит апелляцию по переименованию улиц: детали
Украинский институт национальной памяти подаст апелляцию на решение Окружного административного суда Киева об отмене переименования ряда улиц Киева. Также он поддержит Киевский городской совет в суде.
Источник:Украинский институт национальной памяти
Суд отменил решение Киевского городского совета от 7 июля 2016 года № 559/559. Им он переименовал ряд улиц.
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УИНП будет подавать апелляцию
Речь идет не только о проспекте Степана Бандеры, а о целом ряде улиц, которые переименовали в честь совершенно разных исторических фигур:
- военных армии УНР (Алексея Алмазова и Михаила Емельянович-Павленко);
- писателя-шестидесятника Евгения Гуцала;
- известного врача, педагога и гуманиста Януша Корчака, погибшего от рук нацистов.
Все переименования без исключения попали под решение суда. Институт готовится подать апелляционную жалобу,
– отметил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.
Также он сравнил с судебными процессами вокруг переименования проспекта Маршала Жукова в проспект Петра Григоренко в Харькове: "Мы уже имели решения судов первой инстанции, которые потом отменяют апелляционные суды".
Какие улицы переименовала КМР
Напомним, что Киевский городской совет переименовал такие улицы:
- улицу Баумана на Януша Корчака в Шевченковском районе;
- улицу Кутузова на Генерала Алмазова;
- улицу Суворова на Михаила Емельяновича-Павленко;
- переулок Кутузова на переулок Евгения Гуцала в Печерском район;
- проспект Московский на Степана Бандеры в Оболонском и Подольском районах.
Переименование проспекта Бандеры: кратко
- ОАСК 11 февраля признал неправомерным переименование Московского проспекта в проспект Бандеры.
- На это скандальное решение городские власти Киева уже готовят апелляцию, считая, что оно является незаконным и не обоснованным.
- Также В Киеве начали протестовать активисты. Они принесли к стенам суда плакат с надписью – "Какой нах*й Московский?" и "Доску почета" судей, работающих в ОАСК.
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