Украинский институт национальной памяти подаст апелляцию на решение Окружного административного суда Киева об отмене переименования ряда улиц Киева. Также он поддержит Киевский городской совет в суде.

Суд отменил решение Киевского городского совета от 7 июля 2016 года № 559/559. Им он переименовал ряд улиц.

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УИНП будет подавать апелляцию

Речь идет не только о проспекте Степана Бандеры, а о целом ряде улиц, которые переименовали в честь совершенно разных исторических фигур:

военных армии УНР (Алексея Алмазова и Михаила Емельянович-Павленко);

писателя-шестидесятника Евгения Гуцала;

известного врача, педагога и гуманиста Януша Корчака, погибшего от рук нацистов.

Все переименования без исключения попали под решение суда. Институт готовится подать апелляционную жалобу,

– отметил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Также он сравнил с судебными процессами вокруг переименования проспекта Маршала Жукова в проспект Петра Григоренко в Харькове: "Мы уже имели решения судов первой инстанции, которые потом отменяют апелляционные суды".

Какие улицы переименовала КМР

Напомним, что Киевский городской совет переименовал такие улицы:

улицу Баумана на Януша Корчака в Шевченковском районе;

улицу Кутузова на Генерала Алмазова;

улицу Суворова на Михаила Емельяновича-Павленко;

переулок Кутузова на переулок Евгения Гуцала в Печерском район;

проспект Московский на Степана Бандеры в Оболонском и Подольском районах.

Переименование проспекта Бандеры: кратко