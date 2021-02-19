Instagram – платформа для бизнеса и головная боль психологов. В ней более 1 миллиарда активных пользователей и всего 450 работников, обеспечивающих деятельность компании.

Источник: "Корпорации мира" на 24 канале

Виртуальный мир, где все счастливы, богаты, красивы и всегда улыбчивы – иллюзия идеального лайфстайла, которую нарушает надоедливая реклама. Но в 2021 году уже не комильфо постить фото котиков. К тому же можно подсесть на "дофаминовую иглу".

Интересно Facebook и Instagram уличили в нарушении европейского закона о конфиденциальности

Соцсеть как инструмент для манипуляций

Instagram – 9 по популярности запрос Google и 10 по посещаемости сайт. Соцсеть – на 4 месте среди всех приложений. Впереди только Facebook, Messenger от того же Facebook и WhatsApp.

Instagram – это такая площадка, где люди сравнивают себя, свою жизнь с другими людьми, когда мы заходим в инстаграм и видим только верхушку айсберга.

На верхушке – красивые фото с отдыха, полезные завтраки, фэшн-образы или же "банальные" селфи,

– рассказала психолог Инна Давиденко.

Если копнуть глубже всплывает ряд серьезных проблем:

Instagram – масштабная база данных о ваших предпочтениях, убеждениях и страхах;

может стать мощным инструментом для манипуляций;

еще – вызвать зависимость, депрессию и другие психологические расстройства.

Несмотря на все это Instagram продолжают обожать, особенно молодежь:

► 33% аудитории Instagram относятся к возрастной категории 25 – 34 лет;

► еще 23% пользователей возраста 18 – 24 лет.



Пользователи – преимущественно молодежь / Фото Pexels

Fear of missing out

Для многих отказаться от смартфона хотя бы на день – еще то испытание. Для обозначения такого состояния даже придумали специальный термин – fear of missing out.

Интересно! Оксфордский словарь ввел термин Fomo – от английского Fear of missing out, который означает страх потерять информацию. Люди, страдающие этим расстройством, "живут" в сети, боясь пропустить что-то важное. Иногда люди даже чувствуют "фантомные" вибрации.

То есть, человек, который пользуется социальной сетью, непосредственно инстаграмом, подсаживается на такую "дофаминовую иглу", которая говорит, что ты должен быть постоянно в центре событий, ты не можешь ничего пропустить. Ты должен скролить ленту новостей, чтобы не остаться на обочине жизни. И это такая ловушка.

Смартфоны и беспокойство

В среднем в течение дня человек прикасается к телефону 2600 раз и проверяет его каждые 10 минут. Каждый третий просыпается среди ночи, чтобы проверить смартфон: заходит в мессенджеры, а порой – просто его разблокирует.

Интересно 11 золотых правил цифрового этикета: как не показаться грубым в эру диджитал

Психологи говорят, что это приводит к чрезмерной тревожности, бессоннице, депрессивным расстройствам. И если обобщить, то это влияет и на принятие себя, на принятие своей внешности, своей жизни.

Фильтры в Instagram и их вред

Создать эффект "идеальности" помогают сотни фильтров и масок. Одну из таких ограничили в 2019 году – из-за негативного влияния на психическое здоровье пользователей.

Instagram удаляет все фильтры дополненной реальности (AR), которые изображают или продвигают косметическую хирургию, из-за опасений, что они вредят психическому здоровью людей.

Эффекты, которые создают впечатление, что человек сделал инъекции губ, филлеры или подтяжку лица, будут запрещены. Исследования показывают, что фильтры, которые меняют лицо, могут заставлять людей воспринимать себя хуже, чем они выглядят на самом деле.



Instagram удаляет все фильтры дополненной реальности / коллаж BBC

Еще один новый тренд – хвастаться пластическими операциями. Сейчас распространены рассказы о ринопластике, увеличении груди, липосакции, подтяжке лица или "инъекциях красоты".

Другие фобии

Неприятие себя и своего тела нередко является признаком дисморфофобии. Это одна из разновидностей невроза.



Дисморфофобия / Скриншот с видео

Заболевание – более распространенное, чем анорексия или даже обсессивно-компульсивное расстройство и встречается у примерно 3% людей – то есть у одного человека из 50.

Хейт и булінг

Кроме масок и пластики, в соцсети можно натолкнуться на булинг и хейт, что только усиливает эффекты неприятия себя и разрушения личности.

Справка. Буллинг – это такая чрезмерная агрессия одного человека или группы людей в отношении другого человека. В наше время к понятию булинга присоединился довольно свежий термин – кибербулинг, когда агрессия находится в пространстве социальных сетей.

Обычно "прилетает" от незнакомых людей. Но если психика взрослой сформированной личности лучше закалена к подобным атакам, то психика подростка может подвергнуться серьезному удару.

Внимание Instagram удалит учетные записи за оскорбления в личных сообщениях

Инстазависимость

Часто инстазависимость случается и у взрослых. Если же вам кажется, что это вас не касается, просто понаблюдайте за собой: первое занятие, когда просыпаетесь – не проверка соцсетей? А насколько комфортно вам было бы на день остаться без смартфона?

Следует понимать, что инстаграм-зависимость не измеряется в проведенном количестве минут или часов в социальной сети. Говоря об инстаграм-зависимости, следует говорить о том, как человек чувствует себя без доступа к социальной сети,

– сказала психолог.

Если для кого-то Instagram – это постоянный скроллинг ленты, просмотр сторис, ожидание лайков, или просто способ узнать, как дела у друзей, то для блогеров – это работа, способ заработка, а от времени пребывания в соцсети, активности в сторис и частоте публикаций – зависит ее эффективность.



Инстазависимость имеет негативные последствия / Фото Unsplash

Блогеры

Блогеры – не только изучают алгоритмы. Действенный способ собрать аудиторию – гивэвей – то есть розыгрыши товаров за подписку на аккаунт. Часто одни и те же блоггеры объединяются или делают именные гивэвеи.

Обратите внимание К 150-летнему юбилею Леси Украинки создали инстаграм-маску: примеры с фото

Для подобных розыгрышей существуют специальные организаторы. Так, спонсорами одного гивэвея могут быть 30 – 60 участников, а призом – айфон, авто или квадратные метры. На этом они собирают подписчиков и зарабатывают большие деньги.

Больше о рекламе в Instagram и заработках блогеров – смотрите в видео программы.