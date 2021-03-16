Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве группу лиц, которые занимались незаконными валютными переводами. Все они были выходцами из Сирии.

По данным СБУ, финансовые операции проводили в интересах членов международных террористических группировок. Они осуществляли их через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и контроля финансового мониторинга.

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Члены группировки проводили транзакции в обход банков. В частности, они делали это в рамках системы "хавала".

Справка. "Хавала" – система внебанковских валютных переводов. Ее активно используют члены террористических и других преступных группировок при "отмывании" доходов, которые они получили преступным путем, и финансировании терроризма.

Правоохранители провели ряд обысков в Киеве и Одесской области. В частности, они изъяли:

более 3,9 миллиона гривен наличных;

банковские карты, которые использовали для незаконных операций;

"черную бухгалтерию" и другие материалы.



Изъятые деньги / Фото СБУ

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В СБУ также сообщили, что организатору схемы уже сообщили о подозрении. Сейчас по делу продолжается досудебное следствие.