СБУ разоблачила иностранцев, финансировавших международные террористические организации
Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве группу лиц, которые занимались незаконными валютными переводами. Все они были выходцами из Сирии.
Источник:СБУ
По данным СБУ, финансовые операции проводили в интересах членов международных террористических группировок. Они осуществляли их через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и контроля финансового мониторинга.
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Члены группировки проводили транзакции в обход банков. В частности, они делали это в рамках системы "хавала".
Правоохранители провели ряд обысков в Киеве и Одесской области. В частности, они изъяли:
- более 3,9 миллиона гривен наличных;
- банковские карты, которые использовали для незаконных операций;
- "черную бухгалтерию" и другие материалы.
Изъятые деньги / Фото СБУ
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В СБУ также сообщили, что организатору схемы уже сообщили о подозрении. Сейчас по делу продолжается досудебное следствие.
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