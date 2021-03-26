Иностранцы должны подавать биометрические данные при оформлении украинских виз
Украина обязала граждан иностранных стран подавать биометрические данные для оформления виз. Соответствующий закон президент Зеленский подписал 23 марта, а вступил в силу он 26 марта.
Источник:"Голос Украины"
Закон опубликовали в "Голосе Украины". Документ разработало Министерство иностранных дел.
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Рада проголосовала за закон еще в начале марта
Верховная Рада проголосовала за законопроект в целом в начале марта. Кабмин утвердил законопроект еще в июне 2020 года.
Документ имеет целью усовершенствование визовых процедур и введение оформления иностранцам и лицам без гражданства биометрических украинских виз,
– говорится в сообщении Офиса Президента.
Поэтому иностранцы и лица без гражданства обязаны подавать биометрические данные при оформлении визы. Если они отказываются – то это основание для отказа.
Что такое биометрические данные?Это – совокупность данных о лице, собранных на основе фиксации его характеристик, имеющих достаточную стабильность и существенно отличающихся от аналогичных параметров других лиц. Говорится о оцифрованной подписи лица, оцифрованном образе лица человека, оцифрованных отпечатках пальцев рук.
Источник: Ligazakon
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