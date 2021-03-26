Украина обязала граждан иностранных стран подавать биометрические данные для оформления виз. Соответствующий закон президент Зеленский подписал 23 марта, а вступил в силу он 26 марта.

Закон опубликовали в "Голосе Украины". Документ разработало Министерство иностранных дел.

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Рада проголосовала за закон еще в начале марта

Верховная Рада проголосовала за законопроект в целом в начале марта. Кабмин утвердил законопроект еще в июне 2020 года.

Документ имеет целью усовершенствование визовых процедур и введение оформления иностранцам и лицам без гражданства биометрических украинских виз,

– говорится в сообщении Офиса Президента.

Поэтому иностранцы и лица без гражданства обязаны подавать биометрические данные при оформлении визы. Если они отказываются – то это основание для отказа.

Обратите внимание! Хотя закон и вступил в силу 26 марта, он вводится в действие лишь через 6 месяцев.