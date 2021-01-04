В Инкермане под Севастополем пришлось остановить водозабор из озера, расположенного в бывшем известняковом карьере. Все потому, что там иссякли запасы воды.

Именно поэтому водозаборные сооружения на берегу озера демонтировали. Часть труб уже вывезли, об этом сообщает издание "Крым.Реалии".

Обратите внимание Оккупанты в Крыму только "осваивают" деньги и оставляют Крым без воды, – ученые

Воду из бывшего Инкерманского карьера оккупанты начали перекачивать в конце ноября 2020 года. Водозабор проработал значительно меньше, чем ожидали – примерно месяц.

Справка. В начале декабря подконтрольная России власть полуострова заявила, что за неделю из озера удалось забрать более 80 тысяч кубов воды. В целом же хотели выкачать в 12 раз больше.

Уже в 2021 году местные жители пришли, чтобы посмотреть, во что превратилось Инкерманское озеро. Ранее они выступали против решения российских властей Севастополя выкачивать оттуда воду.



Водозаборные сооружения на берегу озера демонтировали / Фото "Крым. Реалии"

Ситуация с водой в Крыму

Из-за дефицита воды жители оккупированного Крыма получают ее по графику. По словам специалистов, если в ближайшие три месяца на полуострове не пойдут дожди, Крым останется без пресной воды.

Впрочем, прогнозы метеорологов на текущую зиму не слишком оптимистичны. На ближайшие 3 месяца прогнозируют до 40 миллиметров осадков, при этом необходимо – не менее 100 ежемесячно.

Обратите внимание! Проблемы с водоснабжением в Крыму начались после начала российской оккупации. Согласно международному законодательству, за них отвечает государство-оккупант.