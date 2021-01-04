Нет запасов: оккупанты уже не выкачивают воду из озера под Севастополем – фото
В Инкермане под Севастополем пришлось остановить водозабор из озера, расположенного в бывшем известняковом карьере. Все потому, что там иссякли запасы воды.
Именно поэтому водозаборные сооружения на берегу озера демонтировали. Часть труб уже вывезли, об этом сообщает издание "Крым.Реалии".
Обратите внимание Оккупанты в Крыму только "осваивают" деньги и оставляют Крым без воды, – ученые
Воду из бывшего Инкерманского карьера оккупанты начали перекачивать в конце ноября 2020 года. Водозабор проработал значительно меньше, чем ожидали – примерно месяц.
Уже в 2021 году местные жители пришли, чтобы посмотреть, во что превратилось Инкерманское озеро. Ранее они выступали против решения российских властей Севастополя выкачивать оттуда воду.
Водозаборные сооружения на берегу озера демонтировали / Фото "Крым. Реалии"
Ситуация с водой в Крыму
Из-за дефицита воды жители оккупированного Крыма получают ее по графику. По словам специалистов, если в ближайшие три месяца на полуострове не пойдут дожди, Крым останется без пресной воды.
Впрочем, прогнозы метеорологов на текущую зиму не слишком оптимистичны. На ближайшие 3 месяца прогнозируют до 40 миллиметров осадков, при этом необходимо – не менее 100 ежемесячно.
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