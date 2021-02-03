Информационный взрыв, – глава НСЖУ раскритиковал блокирование каналов Козака
Сергей Томиленко отреагировал на блокирование телеканалов 112 Zik и Newsone. Председатель Национального союза журналистов Украины считает такое решение СНБО "информационным взрывом" и наступлением на свободу слова.
Источник: фейсбук Сергея Томиленка
Глава НСЖУ назвал запрет телеканалов 112 Zik и Newsone без соответствующего решения суда "чрезвычайной ситуацией".
Читайте также Каналы Медведчука заблокированы: как отреагировали депутаты и другие известные люди
Реакция Томиленко
Лишение без суда многомиллионной аудитории доступа к украинским СМИ, запрет сотням журналистов и медийщикам права на профессию – это наступление на свободу слова,
– заявил Томиленко.
Он отметил, что такое решение украинской власти является "информационным взрывом".
Томиленко добавил, что НСЖУ проинформирует о "чрезвычайной ситуации" Международную федерацию журналистов, Европейскую федерацию журналистов Офис ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.
Санкции на телеканалы Козака: основное
- Совет национальной безопасности и обороны 2 февраля ввел санкции против Тараса Козака – официального владельца телеканалов 112 Zik и Newsone. Каналы прекратили вещание.
- Руководство этих медиа убеждено, что такое решение незаконно и свидетельствует о цензуре.
- Больше о санкциях против Тараса Козака и блокировки телеканалов Zik, 112 и Newsone читайте на 24 канале.
Поделиться новостью