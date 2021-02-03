Сергей Томиленко отреагировал на блокирование телеканалов 112 Zik и Newsone. Председатель Национального союза журналистов Украины считает такое решение СНБО "информационным взрывом" и наступлением на свободу слова.

Источник: фейсбук Сергея Томиленка

Глава НСЖУ назвал запрет телеканалов 112 Zik и Newsone без соответствующего решения суда "чрезвычайной ситуацией".

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Реакция Томиленко

Лишение без суда многомиллионной аудитории доступа к украинским СМИ, запрет сотням журналистов и медийщикам права на профессию – это наступление на свободу слова,

– заявил Томиленко.

Он отметил, что такое решение украинской власти является "информационным взрывом".

Томиленко добавил, что НСЖУ проинформирует о "чрезвычайной ситуации" Международную федерацию журналистов, Европейскую федерацию журналистов Офис ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

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