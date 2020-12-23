В комитете нацбезопасности опровергли информацию о якобы отставке министра обороны Андрея Тарана. Сам глава ведомства добавил, что первым сообщит, если это произойдет.

Реакция профильного комитета на заявление

СМИ 23 декабря сообщили о выражении недоверия комитетом национальной безопасности, обороны и разведки министру обороны Андрею Тарану. Зато его глава Александр Завитневич говорит, что это не соответствует действительности.

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Якобы, на последнем заседании комитета, которое состоялось 16 декабря, этот вопрос не был на повестке дня и его не рассматривали.

У нас есть определенные замечания относительно деятельности министерства, но все они решаются в рабочем порядке,

– отметил Завитневич.

Как это комментирует Таран

Министр обороны тоже отреагировал на информацию о своей отставке.

Я первым проинформирую общество, если настанет время открывать "третий конверт". Пока что – фальцет,

– заявил он.

Справка. Фальцет – верхний головной регистр голоса, беден обертонами, тембрально проще основного грудного голоса исполнителя. Напоминает писк. Звучит мягко, несильно и резко, иногда имеет глухое звучание.

Напомним, 23 декабря в СМИ появилась информация, что Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки выразил недоверие действующему министру обороны Андрею Тарану. Соответствующее письмо уже якобы прислали Владимиру Зеленскому.