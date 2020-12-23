Информация об отставке Тарана: реакция главы профильного комитета и самого министра
В комитете нацбезопасности опровергли информацию о якобы отставке министра обороны Андрея Тарана. Сам глава ведомства добавил, что первым сообщит, если это произойдет.
Реакция профильного комитета на заявление
СМИ 23 декабря сообщили о выражении недоверия комитетом национальной безопасности, обороны и разведки министру обороны Андрею Тарану. Зато его глава Александр Завитневич говорит, что это не соответствует действительности.
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Якобы, на последнем заседании комитета, которое состоялось 16 декабря, этот вопрос не был на повестке дня и его не рассматривали.
У нас есть определенные замечания относительно деятельности министерства, но все они решаются в рабочем порядке,
– отметил Завитневич.
Как это комментирует Таран
Министр обороны тоже отреагировал на информацию о своей отставке.
Я первым проинформирую общество, если настанет время открывать "третий конверт". Пока что – фальцет,
– заявил он.
Напомним, 23 декабря в СМИ появилась информация, что Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки выразил недоверие действующему министру обороны Андрею Тарану. Соответствующее письмо уже якобы прислали Владимиру Зеленскому.
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