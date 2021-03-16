В феврале 2021 года в Украине завершила работу очередная миссия Международного валютного фонда. Поехали они с ничем, отметив, что государству нужен больший прогресс.

Однако президент Владимир Зеленский прокомментировал будущие перспективы отношений с Международным валютным фондом. По его словам, мы в любом случае получим транш.

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Почему МВФ не выделил деньги

Экономист Сергей Фурса назвал главные причины, почему нам отказал МВФ. В частности говорится, о таких проблемах Украины:

судебная реформа, которую не хочет проводить власть в той форме, о которой договаривались; коррупция; вопросы тарифов на газ и государственное регулирование.

Следующая миссия МВФ приедет в Украину в апреле. Однако оснований для оптимизма относительно того, что новый визит будет более плодотворным – нет. Власть все еще пытается предпринимать попытки что-то изменить, а не меняет на самом деле.

Я думаю, что все то, о чем заявляет МВФ, мы все равно должны выполнить так или иначе, чтобы не перейти "красные линии" суверенитета с одной стороны, а с другой – не ударить по интересам наших сограждан,

– заметил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетьманцев.

Ранее Гетманцев, председатель финкомитета Верховной Рады, заявлял, что отсутствие транша в 2021 году не станет катастрофой для Украины. Однако признавал, что без этих денег год будет значительно сложнее.

Частично это мнение разделял и его заместитель в комитете Ярослав Железняк из оппозиционной фракции "Голос". Он объяснял, что деньги, которые нам обещают (это почти 1,7 миллиарда долларов), нужны нам, чтобы "спокойно прожить последние месяцы года".

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Также Железняк отмечал, что важно, чтобы не повторилась ситуация 2020 года, когда не выплачивались некоторые социальные расходы. По его словам важно, чтобы в Украине предусмотренные из госбюджета платежи были не только "на бумаге", а граждане получали реальные деньги.

Когда ждать инфляцию

Сложнее всего украинской экономике будет осенью, когда наступит время крупнейших выплат по внешним долгам. Если до этого момента Украина не получит транш, могут возникнуть проблемы с социальными выплатами. Стоимость гривны может пошатнуться, что обусловит инфляцию.

По словам главы Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, за февраль в годовом измерении инфляция выросла до 7,5% за год.

Внешние инвесторы, которые вкладывают в гривневые облигации украинского правительства, очень придирчиво смотрят на отношения Украины с МВФ и при отсутствии положительной динамики в переговорах, они отказываются от покупки украинских облигаций,

– пояснил он.

По состоянию на март, эксперты оценивают кредитный рейтинг Украины, как платежный баланс и государственные финансы превзошли ожидания агентства в 2020 году.

Однако рейтинг могут и снизить, если украинское правительство откажется от обязательства. В частности, гарантировать независимость Национального банка Украины, а это повлечет перебои с получением финансирования со стороны международных структур.