О последних итоги дискуссии членов монетарного комитета по повышению учетной ставки. Далее читайте на украинском.

Як ви знаєте, сьогодні Національний банк опублікував підсумки дискусії КМП, під час якого було вирішено підвищити ставку до 6,5%.

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Я була одним з двох членів комітету, хто пропонував більш "інтенсивну монетарну терапію" – підвищення облікової ставки до 7%.

Пояснюю чому

Справа у тому що інфляційні ризики, як всередині країни, так і на зовнішніх ринках зростають.

По-перше, інфляція в Україні розгортається більш стрімко, ніж очікувалося.

Споживчий попит швидко відновлюється, і дані про зростання товарообігу роздрібної торгівлі у січні – яскраве підтвердження. Подальше зростання доходів громадян, та збільшення заощаджень, що можуть бути витрачені згодом, і надалі стимулюватимуть відновлення споживчого попиту. Інфляційні очікування лишаються завищеними.

По-друге, на світових товарних ринках відбувається зростання цін.

Ми бачимо, як центральні банки не поспішають згортати програми стимулювання економіки. Нещодавно США застосували додаткову ін'єкцію для підтримки громадян та бізнесу майже на два трильйони доларів. Це разом з більш активною вакцинацією покращило прогнози зростання світової економіки. Минулого тижня МВФ звернув увагу на цю ситуацію, та спрогнозував зростання доходностей за залученнями країн emerging markets.

Також поступово формується консенсус про подальше зростання ставок у розвинених країнах. У країнах emerging markets зростання ставок буде помітнішим, з огляду на зростання премії за ризик. Декілька центробанків у 2021 вже змінили риторику у бік ужорсточення монетарної політики.

Вважаю, що зазначені фактори вимагають вже не профілактичних, а більш рішучих кроків. І ринок повинен отримати чіткий сигнал про готовність стримувати інфляційний сплеск.

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Але важливо, що дискусія точилася навколо розміру підвищення, оскільки необхідність підвищення була підтримана всіма присутніми на комітеті одностайно. Тож, сподіваюся, ми надіслали чіткий сигнал.