Ежегодную индексацию пенсий в Украине предлагают проводить не позднее 1 марта. Соответствующий законопроект уже поддержал Кабинет Министров. Такая норма может начать действовать с 2022 года.

Источник: Правительственный портал

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вопрос индексаций пенсий больше не должен быть элементом политических манипуляций.

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О механизме и сроки индексации

По словам премьера, правительство предлагает сделать все прозрачно и установить четкие сроки, когда должна происходить индексация.

Кроме того, законопроектом предлагается урегулировать несправедливость, когда отдельным категориям граждан пенсии просто не индексировались,

– сказал Шмыгаль.

О прожиточном минимуме

Кабмин также одобрил пакет законопроектов Минсоцполитики, которые вместо устаревших подходов по формированию прожиточного минимума вводят новые. Они, по мнению Шмыгаля, усовершенствуют методологию определения прожиточного минимума и оптимизируют механизм его применения.

Как обяснила министр соцполитики Марина Лазебная, прожиточный минимум будет применяться исключительно для определения основных социальных гарантий.

Это минимальная заработная плата, минимальная пенсия по возрасту, государственная социальная помощь малообеспеченным семьям и другие виды государственной социальной помощи, которые являются основным источником доходов человека,

– сказала она.

Сейчас почти 180 норм предусматривают использование прожиточного минимума. А норм, которые регулируют вопросы социальных выплат, вдвое больше. Законопроектом предлагается ввести базовые величины для социальных выплат на детей и отдельно для социальных выплат населению.

Минимальная пенсия в 2021 году / Инфографика 24 канала