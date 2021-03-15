Инцидент со слезоточивым газом в Николаеве: версии очевидцев и правоохранителей отличаются
В Николаеве компания праздновала день рождения. Одна из девушек заявила в полицию, что у нее украли телефон. Патрульные на месте начали поиски, но во время оформления протокола возник спор. В соцсетях и в патрульной полиции обнародуют каждый свою версию.
Источник:"Шиповник"
В соцсетях и на ряде региональных информационных сайтов Николаева освещена только сторона - пострадавших. Они предоставили комментарии девочки, пострадавшего парня и документы, удостоверяющие повреждения. Однако ситуация не такая простая – участники празднования были навеселе.
К теме В Днепре произошло ДТП с участием патрульной полиции: есть пострадавшая
Что известно об инциденте из соцсетей
- Во время празднования дня рождения, одна девушка забрала телефон своей подруги, чтобы та его не потеряла. Последняя, со своей стороны, вызвала патрульных полицейских по факту грабежа.
- В то же время девушка сама якобы утверждала, что телефон у подруги. Она сделала это для того, чтобы стражи порядка позвонили к ее подруге. Но подчеркивала, что никаких претензий к компании у нее нет.
- Полицейские якобы потребовали документы на проверку. Один парень спросил о цели, а другой повторил вопрос друга, отмечают в материале издания "Шиповник".
- Девушку, решившую заснять инцидент, сотрудники полиции ударили по руке несколько раз. Патрульные реагировали агрессивно – начали потасовку, а потом использовали газовый баллон в лицо. Компания спряталась в доме.
- По результатам обследования все участники конфликта получили повреждения. В Николаевской областной офтальмологической больнице парню поставили диагноз "химический ожог носоглотки и роговицы I степени". Девушка, которая снимала произошедшее на видео, якобы получила ушиб руки.
Видео от участницы события с ее личного аккаунта в Инстаграме (осторожно, мат! 18+)
Как ситуацию описали правоохранители
В Патрульной полиции Николаевской области сообщили, что экипаж выехал на вызов в частный дом в ночь с 13 на 14 марта. Причина вызова – ограбление, а последнее место, где она видела телефон – дом, где отдыхала компания из 12 человек. Почти все – с признаками алкогольного опьянения.
Информации о том, что черный телефон Samsung забрала подруга заявительницы, не было,
– заявили в полиции.
Правоохранители на месте опросили всех участников этого празднования, осмотрели территорию. Когда патрульные начали оформлять протокол, то попросили документы у присутствующих ребят. Те отреагировали агрессивно.
Девушка начала светить вспышкой от телефона в лицо патрульным. Вероятно, это была вспышка, которая включается во время записи видео. Он несколько раз предупредил, чтобы она перестала светить, а потом попросил девушку отойти на определенное расстояние и рукой убрал вспышку. Она выпустила телефон из руки.
Читайте также В Одессе охранники ТЦ заставили мужчину умываться зеленкой: видео
Кто использовал слезоточивый газ
Как отметил представитель патрульной полиции, на экипаж выдают одну боди-камеру. Видео с нее уже просмотрели, там есть фрагмент со вспышкой. Но в момент конфликта правоохранитель с боди-камерой находился с заявительницей внутри дома.
В пресс-службе полиции заявили, что на видео слышно, как между патрульными и компанией возникла словесная перепалка, а затем – звук применение газового баллона.
По словам самих правоохранителей, они не применяли специальных средств в этой ситуации, потому что здесь для того не было оснований. Патрульные отметили, что вероятно кто-то из присутствующих в этой компании распылил слезоточивое вещество (потому что в доме силовики видели соответствующие баллоны),
– пояснил представитель правоохранителей.
Молодые люди, которые начали конфликт, забежали в дом. Зато правоохранители с заявительницей поехали в участок оформлять документы.
Дальнейшие заявления пострадавших в полиции опровергают. Потому что заявительница и компания продолжили празднование. Только в 18 вечера поступила жалоба о телесных повреждениях, в частности об ожоге роговицы одного из участников конфликта.
В Патрульной полиции значили, что сейчас идет внутреннее расследование по этому делу.
Поделиться новостью