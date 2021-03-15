В Николаеве компания праздновала день рождения. Одна из девушек заявила в полицию, что у нее украли телефон. Патрульные на месте начали поиски, но во время оформления протокола возник спор. В соцсетях и в патрульной полиции обнародуют каждый свою версию.

В соцсетях и на ряде региональных информационных сайтов Николаева освещена только сторона - пострадавших. Они предоставили комментарии девочки, пострадавшего парня и документы, удостоверяющие повреждения. Однако ситуация не такая простая – участники празднования были навеселе.

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Что известно об инциденте из соцсетей

Во время празднования дня рождения, одна девушка забрала телефон своей подруги, чтобы та его не потеряла. Последняя, со своей стороны, вызвала патрульных полицейских по факту грабежа.

В то же время девушка сама якобы утверждала, что телефон у подруги. Она сделала это для того, чтобы стражи порядка позвонили к ее подруге. Но подчеркивала, что никаких претензий к компании у нее нет.

Полицейские якобы потребовали документы на проверку. Один парень спросил о цели, а другой повторил вопрос друга, отмечают в материале издания "Шиповник".

Девушку, решившую заснять инцидент, сотрудники полиции ударили по руке несколько раз. Патрульные реагировали агрессивно – начали потасовку, а потом использовали газовый баллон в лицо. Компания спряталась в доме.

По результатам обследования все участники конфликта получили повреждения. В Николаевской областной офтальмологической больнице парню поставили диагноз "химический ожог носоглотки и роговицы I степени". Девушка, которая снимала произошедшее на видео, якобы получила ушиб руки.

Видео от участницы события с ее личного аккаунта в Инстаграме (осторожно, мат! 18+)

Как ситуацию описали правоохранители

В Патрульной полиции Николаевской области сообщили, что экипаж выехал на вызов в частный дом в ночь с 13 на 14 марта. Причина вызова – ограбление, а последнее место, где она видела телефон – дом, где отдыхала компания из 12 человек. Почти все – с признаками алкогольного опьянения.

Информации о том, что черный телефон Samsung забрала подруга заявительницы, не было,

– заявили в полиции.

Правоохранители на месте опросили всех участников этого празднования, осмотрели территорию. Когда патрульные начали оформлять протокол, то попросили документы у присутствующих ребят. Те отреагировали агрессивно.

Девушка начала светить вспышкой от телефона в лицо патрульным. Вероятно, это была вспышка, которая включается во время записи видео. Он несколько раз предупредил, чтобы она перестала светить, а потом попросил девушку отойти на определенное расстояние и рукой убрал вспышку. Она выпустила телефон из руки.

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Кто использовал слезоточивый газ

Как отметил представитель патрульной полиции, на экипаж выдают одну боди-камеру. Видео с нее уже просмотрели, там есть фрагмент со вспышкой. Но в момент конфликта правоохранитель с боди-камерой находился с заявительницей внутри дома.

В пресс-службе полиции заявили, что на видео слышно, как между патрульными и компанией возникла словесная перепалка, а затем – звук применение газового баллона.

По словам самих правоохранителей, они не применяли специальных средств в этой ситуации, потому что здесь для того не было оснований. Патрульные отметили, что вероятно кто-то из присутствующих в этой компании распылил слезоточивое вещество (потому что в доме силовики видели соответствующие баллоны),

– пояснил представитель правоохранителей.

Молодые люди, которые начали конфликт, забежали в дом. Зато правоохранители с заявительницей поехали в участок оформлять документы.

Дальнейшие заявления пострадавших в полиции опровергают. Потому что заявительница и компания продолжили празднование. Только в 18 вечера поступила жалоба о телесных повреждениях, в частности об ожоге роговицы одного из участников конфликта.

В Патрульной полиции значили, что сейчас идет внутреннее расследование по этому делу.