Совет нацбезопасности 20 февраля сообщил о введении санкций против Виктора Медведчука, его жены и ряда бизнес-партнеров. Ограничения наложили на десятки компаний, через которые ведется бизнес или просто ходят деньги, на имущество, на самолеты.

Источник: Bihus.Info на 24 канале

За что именно Медведчук получил санкции и что под них не попало. Что у него есть в Украине и за ее пределами, а также насколько для него будет болезненным такое решение – читайте дальше.

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Санкции против Виктора Медведчука наложили из-за трубы

Санкции наложили не за каналы, а за трубу. Говорится о 800 километрах трубы нефтепровода, которые оказались под контролем фирмы с орбиты Медведчука. И через которые из России в Европу и Украину прокачивали дизельное топливо.

История о том, как труба попала к Медведчуку и превратила его в медиамагната – стоит нескольких минут вашего времени. Еще с советских времен и до 2014 года по этому нефтепроводу шла прокачка российского дизтоплива в Европу. При этом принадлежала труба российской государственной "Транснефти". А должна была бы, как и каждая магистральная труба, – Украине.

С началом войны прокачка прекратилась, а трубу наконец национализировали. Но уже в 2015 году за одно незаметное заседание судья Ровненского суда вернул трубу россиянам. И власть это устроило.

Вот только восстановить прокачку не удалось, потому что в трубе старый дизель, который Европа уже не покупает. Его нужно куда-то девать. На помощь пришло Министерство обороны, которое выкупило все это дизтопливо и помогло очистить трубу.

Почему я говорю "на помощь", если армии этот дизель реально пригодился? Из-за цены. Трубу надо было очистить, а никто, кроме армии, эту соляру не покупал. И вылить тоже нельзя. Когда вы единственный покупатель, сколько заплатите? Да минимум. В идеале – ноль, потому что куда продавец денется. Но Минобороны платит владельцам трубы столько, сколько они попросили. А попросили они хорошо. И власть это устраивало.

Труба уже тогда была оформлена на структуры, связанные с Медведчуком. Но в 2017 году эту оформленность "забронируют" благодаря справке эксперта из какого-то регионального института нефти, газа и всего хорошего. И тогда труба получила:

половину рынка дизеля в Украине;

хороший навар с прокачки дизеля в Европу;

десяток миллионов долларов в год прибыли.

Медведчук оказался в шаге от покупки телеканалов. И власть устраивало, хотя это – непосредственная угроза национальной безопасности. Где Служба безопасности, что делала и почему не останавливала его?

Потому что СБУ в это время ему скорее помогала – останавливала импорт сжиженного газа. Но не для всех. Фирмам, которые связаны с Медведчуком – можно. И в дополнение к дизелю появилась монополька и с газом.

В тот момент уже, якобы, действовала сеть Glusco (владельцем является Виктор Медведчук – 24 канал). Так что со сбытом и газа, и дизеля проблем нет.



Владельцем сети заправок Glusco является Медведчук / Фото пресс-службы Glusco

Через год партнер Медведчука скупит тройку телеканалов, и понесется. А начиналось все с трубы.

В 2017 году магистральный нефтепровод окончательно передали в пророссийское гнездо, основываясь на бумажке какой-то "тети". Причем бумажке о том, что нефтепровод не такой уж и магистральный. Медведчуку просто подарили эту трубу.

Сейчас санкции, насколько я понимаю, основанные на расследовании СБУ, которая в январе 2021 года наконец обнаружила, что "тетя" действовала в интересах Медведчука, и решение является незаконным, а нефтепровод – государственным.

Такой охраны, как у Медведчука, нет ни у кого

Еще летом 2019 года журналисты Bihus.Info были поражены тем, как возят Медведчука. Тогда они несколько дней провели у его основного дома в Киеве. Такого количества охраны вообще ни у кого больше нет.

Спасибо, что хоть оружие в чехлах возят, а не ходят откровенно с калашами напоказ. Когда Медведчук выезжает из своего бункера, ради него просто перекрывают дороги.

Ради Медведчука перекрывают дороги: смотрите видео

Недавно журналистам удалось рассмотреть полный состав кортежа. Медведчука охрана всаживала в Maybach. Сама садилась в внедорожник Lexus. На дороге уже ждал бус, который "падал" на хвост сразу при выезде на Грушевского.

Собственно, для охраны Медведчука существует пара охранных компаний, руководителя которых он даже сделал народным депутатом. А для тренировки охранников на Трухановом острове в Киеве сделали целую спортивную базу. Причем ее просто построили в центре города без всяких разрешений.

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Обнесли гектар парка и пляжа забором. Маленький плюс в карму, ведь наше расследование заставило киевскую власть возвращать себе эту землю.

Большей отмороженности, чем у охраны Медведчука, мы вообще никогда не видели. Причем в любой ситуации и на любом из его объектов.

"Самый упоротый" эпизод – когда весной 2019 журналистов Максима Опанесенко с Марией Землянской вооруженная охрана Медведчука несколько часов держала посреди леса. Потому что им показалось, что они снимают его дом.

Тогда охранники Медведчука туда пригнали 2 свои съемочные группы. Чтобы те сняли сюжеты о "террористах, которые хотели коптером убить Медведчука и Марченко". Причем съемочные группы были на ручном управлении. Их просто при Максиме инструктировали – что спрашивать, как снимать, что потом рассказывать.



Журналисты медведчуковских каналов / Фото Bihus.Info

Поэтому, когда после закрытия на "112", ZIK, NewsOne начали скулить о "где же журналистская солидарность", мы хохотали всей редакцией.

Чем владеет Медведчук

Санкции наложены на десяток людей и 2 десятка компаний. Какие именно – пока неизвестно, но точно не на всех. Ведь фирм, которые тем или иным образом связаны с Медведчуком, очень много.

Все фирмы, которые есть на моей жене, есть в официальных реестрах. Об этом известно тем органам и налоговым, которые есть. Потому что моя жена, как и я, декларируем свои налоги,

– заявил Виктор Медведчук.

У меня сначала была идея перечислить всю связанную с Медведчуком сеть бизнеса и имущества – как методичка, чтобы ничего не забыли. Но я не могу этого сделать, потому что одних только компаний в списке – сотни.

Это то, что нашли через несколько часов анализа. Десяток российских фирм, 50 оффшоров, причем не только привычные Кипр и Виргинские острова, но и разная экзотика, например Арубы.

Это империя, построенная на дружбе с Путиным и ненависти к Украине. И давайте я просто, игнорируя детали, доли, связи, поверхностно покажу что в этой империи есть. Только основное из того, что уже нашли.

► Начнем с энергетики. Прежде всего это, конечно, магистральный нефтепровод, через который идет дизель, и который собственно и привел к санкциям. Эта труба – и переливные комплексы, и много другой инфраструктуры вокруг, они генерируют десяток миллионов долларов.

С российской стороны труба выводит на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод и несколько трейдинговых компаний, которые у Медведчука выкупили в последние годы. Это устанавливали коллеги из "Схем". И это не просто завод. Он входит в сотню крупнейших российских предприятий.



Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод / Фото из открытых источников

К заводу прилагаются: нефтяные месторождения в Сибири, буровые комплексы и танкерный флот в десяток нефтеналивных судов. Это все у Медведчука никакими украинскими санкции не отобрать, конечно. Я говорю об этом, чтобы сказать – это бизнес находится под особым вниманием властей России, и к Медведчуку переходил в течение 2017 – 2018 годов. Награда за верную службу. Это уже не десятки миллионов долларов, а сотни.

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► В Украине у него не только труба. Через различные оффшорки и в партнерстве с Коломойским – поставка угля государственной компании "Центрэнерго". Это началось уже за Зеленского.

Одесский перевальный комплекс – это перегрузки нефти и нефтепродуктов. В большей степени бизнес Коломойского, но у Медведчука ощутимая доля.



Медведчук и Коломойский имеют общий бизнес / Коллаж 24 канала

► Сеть автозаправочных станций Glusco, которые когда-то были "Роснефти", а затем продались, заребрендились и стали, якобы, приличными швейцарскими АЗС.

► Это 3 облэнерго и продажа электроэнергии жителям Прикарпатья, Львовщины и Запорожья.

► Доли в металлургических заводах Днепроспецсталь и Запорожском заводе ферросплавов.

► Доли в каналах Коломойского 1+1, 2+2 и ТЕТ. Однако в СНБО сказали, что санкции наложены на долю Медведчука, как на имущество. То есть продать или переоформить нельзя, но на работе каналов это не отразится.

► 3 сельскохозяйственные предприятия. В них в общем тысячи земельных участков, преимущественно на Западной Украине. Только на одной "конторе" мы насчитали 2 тысячи гектаров.

Отдельно отмечу десятки гектаров морского побережья в Болгарии, которое мы нашли недавно. Там уже не сельское хозяйство, конечно, а под застройку.

Больше об имениях, автомобилях, яхтах и самолетах Медведчука – смотрите в видео.