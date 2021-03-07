В пятницу, 5 марта, власти США передали привет одному из самых богатых и влиятельных людей Украины – олигарху Игорю Коломойскому. Ему и членам его семьи запретили въезд в Соединенные Штаты.

Повод для наказания миллиардера в Госдепе выбрали максимально странный – госсекретаря Энтони Блинкена возмутила работа Коломойского в должности губернатора Днепропетровщины 6 лет назад. При этом в пресс-релизе не было предоставлено конкретных фактов и обвинений, а проинформировано о "преступлениях" максимально размыто и непонятно.

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Это лишает Игоря Коломойского и каждого из его ближайших родственников права на въезд в США,

– Энтони Блинкен объявляет санкции против украинского олигарха.

Также под удар попали члены семьи Коломойского – жена Ирина и взрослые дети, которые давно не живут с родителями. Речь идет о дочери 36-летней Анжелике (проживает в Швейцарии) и 22-летнего сына Григория (в официальных документах Израиля Цви, он имеет двойное гражданство Швейцарии и Израиля).

При этом внуки олигарха – мальчики-близнецы, которые родились летом 2020 – гнева Госдепа США пока избежали.

Какие санкции применили против Коломойского и его семьи

Против Коломойского применили значительно меньше ограничений чем против его сотрудника – нардепа Александра Дубинского. У того пока заблокированы счета, а самим американцам или резидентам США запрещено вести со скандальным пропагандистом любой бизнес.

Так, правительство США объявило Коломойского человеком, с которым не рекомендуют иметь дело, и запустило процедуры его "гражданской казни". Также есть все основания полагать, что это только начало. Сейчас против олигарха и его соратников ФБР ведет ряд дел о возможных нарушениях в США, это может привести к аресту и потере активов.

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Терять Игорю Коломойскому есть что. Он является владельцем сотен фирм, точного количества которых, видимо, не знает и сам. Также не знает, Коломойский, сколько у него денег. Forbes называет сумму в 1,2 миллиарда долларов (в рейтинге издания он делит 5 место среди украинских толстосумов вместе со своим партнером Геннадием Боголюбовым), впрочем, эта цифра очень приблизительная и, можно сказать, абстрактная. Дело в том, что бизнес Коломойского в основном непрозрачный и узнать, сколько у него всего – чрезвычайно сложное дело.

Вместо Коломойского попытались подсчитать его активы журналисты "Суспильного" в 2019 году. По их подсчетам, олигарх владеет или совместно владеет 975 компаниями. Все они объединены в неформальную группу "Приват" (по названию). К ней кроме Коломойского входят его партнеры – Боголюбов и Мартынов, а также несколько десятков младших партнеров.

Сфера интересов Игоря Коломойского охватывает многие отрасли. Он зарабатывал на банках и металлургии, авиаперевозках и углеводородах, химии и гостиничном бизнесе, недвижимости и курортах. У олигарха есть несколько своих телеканалов и куча поклонников и агентов влияния в высших эшелонах власти Украины и других государств. Сейчас на этом может появиться штамп – "санкции".



Главное о санкциях против Коломойского / Инфографика 24 канала

24 канал рассказывает о главных активах Игоря Коломойского

Медиа

Игорь Коломойский является владельцем одного из крупнейших и самых популярных телеканалов Украины – "1+1". Этот канал был предыдущим местом работы действующего Президента Украины – Владимира Зеленского. "Плюсы" фактически были главным агитатором за Зеленского на выборах президента в 2019 году и очень помогли его победе.

Телеканал, совладельцами которого являются также подсанкционная семья Медведчуков, сейчас является важным инструментом влияния и важным аргументом в политических играх.

Кроме "1+1" у Коломойского есть его младший брат "2+2", а также каналы "1+1 International", "ТЕТ", "Плюсплюс", "УНИАН-ТВ", "Бигуди".

К медиагруппе олигарха входят влиятельные сайты ТСН и УНИАН. Осенью 2020 года Коломойский получил контроль над остатками медиаимперии Сергея Курченко – "УМХ" (журнал и сайт "Корреспондент", газета "Теленеделя", спортивные интернет-издание и несколько радиостанций).

Металлургия

Компании Коломойского очень влиятельные на металлургическом рынке. Он вместе с Боголюбовым является владельцем нескольких Горно-обогатительных комбинатов (ГОК) и контролирует до 30% мирового рынка ферросплавов. Олигарх занимает монопольное положение на рынке марганцевых руд в Украине.

В Украине ему принадлежит вся производственная цепочка от добычи руды (Орджоникидзевский и Марганецкий ГОК) до производства собственно самих сплавов – Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы. Еще один завод, в Стаханове, не работает с 2014-го, ведь оказался на неконтролируемой Украиной территории.

Совокупная мощность Никопольского и Запорожского заводов составляет 1,8 миллиона тонн ферросплавов в год, что составляет 89% от общего объема производства ферросплавов в Украине.

Партнером Коломойского в ферросплавном бизнесе есть другой олигарх – зять второго президента Украины – Виктор Пинчук, но он отстранен от управления этими активами.

Крупнейшие металлургические активы Коломойского

Марганецкий ГОК;

Покровский ГОК;

ГОК "Сухая Балка";

Южный ГОК (Кривой Рог)

Днепровский коксохимический завод (Каменское)

Днепровский металлургический завод (Днепр)

Никопольский завод ферросплавов;

Запорожский завод ферросплавов;

Стахановский завод ферросплавов (не работает, в оккупации).

Нефть и газ

Многие подконтрольные Коломойскому структуры – в нефтеперерабатывающем секторе. Среди них и самый большой завод по переработке нефти в бензина – Кременчугский НПЗ. Он фактически находится под контролем менеджеров Коломойского, что делает его монополистом на рынке топлива.

Кременчугский НПЗ обеспечивает около 50% бензина на рынке топлива в Украине. Реализующих этот бензин в частности через сеть АЗС, работающих под брендами Авиас, Sentoza, ANP. Всего в нее входит более 1 тысячи заправок по всей Украине.

У Коломойского есть также несколько нефтебаз, в частности "Нефтехимик Прикарпатья", бывший Надворнянский НПЗ.

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Олигарху и его партнерам принадлежит треть акций JKX Oil & Gas и часть акций "Укрнефтебурение".

Государственная "Укрнафта" длительное время фактически была вотчиной олигарха. Там правили его менеджеры и принимались решения, которые обеспечивали его процветание. Сейчас государство вспомнило, что имеет контрольный пакет, а Коломойский с партнерами ведут длительные боевые действия в судах.

Энергетика

Коломойский и Боголюбов являются владельцами крупных миноритарных долей в облэнерго Полтавы, Чернигова, Сум и Хмельницкого, имеют пакеты в "Днепрооблэнерго" и "Запорожьеоблэнерго".

До недавнего времени люди Коломойского контролировали "Центрэнерго", впрочем ценой больших усилий их удалось оттуда в прямом смысле слова "выбить".

Химия и легкая промышленность

Жемчужиной химической промышленности является завод "Днепр" производитель аммиака и азотных удобрений. И он принадлежит Коломойскому.

Олигарх контролирует Жидачевский и Измаильский целлюлозно-картонные комбинаты и "Днепропласт", производящий "полуфабрикаты" для изготовления пластиковых бутылок.

Авиаперевозки

Коломойский является владельцем компании МАУ – одной из лидеров авиаперевозок в Украине. Также в авиагруппу олигарха входит чартерная компания "Роза ветров".

Порты

В собственности Коломойского есть зерноперевалочный комплекс "Бориваж" и Одесский комплекс по перевалке нефтепродуктов.

Олигарх является совладельцем 3 компаний-стивидоров, а также контролирует Ильичевский топливный терминал.

Сельское хозяйство и пищевая сфера

У олигарха есть свой "Приват-АгроХолдинг" с земельным банком в 100 тысяч гектаров.

Кроме того, ТМ Коломойского "Щедро" представляет сегмент питания – сюда входят Львовский, Харьковский, Запорожский масложировые комбинаты, а также ТМ "Биола", которая выпускает соки, воды и газированные напитки.

Потерянные активы

Кроме национализированного государством Украина "Приватбанка" у Коломойского есть еще немало активов, которые он потерял в результате российской оккупации.

Речь идет о Стахановском ферросплавном заводе, который сейчас оккупанты "порезали на металл", а также о куче активов в Крыму. Россия в 2014 году захватила 87 объектов, в том числе гостиничный и строительный бизнес, а также сеть АЗС и нефтебазу.

По решению международного инвестиционного арбитража, Россия должна выплатить Коломойскому компенсацию в размере 159 миллионов долларов. Олигарх настаивает на потере 2 миллиардов.

Зарубежные активы и оффшоры

Благодаря расследованиям ФБР в Украине узнали, что Коломойский активно вкладывался в бизнес в США. У него нашли недвижимость в Луисвилле, Далласе и Кливленде. Правда, фирма зарегистрирована в штате Огайо, объявила о дефолте в конце 2020 года.

Также у олигарха есть несколько отелей в Австрии, а еще – множество офшоров.

Связанными с Коломойским оффшорами пока называют компании "Сент Джон Трейдинг ЛТД" (Кипр), "Варкидж Лимитед" (Кипр), "Блумберг Индастриз Л. Л. С." (Виргинские острова), "Падмор Трейдинг" (Виргинские острова), "Лансин Коммершал Лиме", "Минт Дата Холдинг Лимитед" (Кипр), "Стреттонвей трейдерз энд Консалтанс Лимитед" (Кипр), "Акретренд Холдинг Лимитед" (Кипр), "Равенскрофт Холдингз Лимитед" (Кипр), "Мортондейл ессетс Лимитед", "МКТ Групп Лимитед", "Оксидентал Менеджмент Компани" и многие другие.

В них, как в древних сказках, скрытые другие, а в них – другие компании. Поэтому, никто не удивится, если все активы, о которых говорится в этой статье, будут лишь верхушкой айсберга под названием бизнес-империя Игоря Коломойского.