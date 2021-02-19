Імітація відмови двигуна: У Чугуєві після катастрофи відновили польоти Ан-26 – відео
На Харківщині відновили польоти літаків Ан-26, після авіакатастрофи у якій загинули 26 членів екіпажу та курсантів. Наразі в аеропорту Чугуєва відбуваються командирські тренувальні польоти.
Відновлення польотів Ан-26
За словами заступника командира військової частини з льотної підготовки Романа Куценко, основною метою командирських польотів є підтримання вдосконалення навичок керівного складу у забезпеченні польотів.
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Літаки Ан-26 після тривалої перерви в польотах розпочинають польоти з відпрацювання на імітацію відмови двигуна та виконують посадку на одному двигуні,
– розповів Куценко.
Окрім Ан-26, у Чугуєві виконували польоти й інші літаки.
За даними "Суспільного", польоти відновили 17 лютого. Планові польоти з курсантами мають відновити наприкінці березня.
Дивіться відео польотів у Чугуєві:
Що відомо про катастрофу Ан-26
- Трагедія трапилася 25 вересня – військовий літак впав та загорівся.
- На борту перебувало 20 курсантів та 7 членів екіпажу. Вижити вдалося лише одному студенту.
- За даними урядової комісії з розслідування причин катастрофи, причиною аварії була недостатня підготовка екіпажу та системні порушення у виконанні польотів.
- Трьом підозрюваним у справі – командиру військової частини, керівнику польотів, командувачеві Повітряних сил ЗСУ – обрали запобіжні заходи. Їм загрожує ув'язнення на 15 років.
Головне про авіакатастрофу під Чугуєвом / Інфографіка 24 каналу
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