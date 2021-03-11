Морская администрация обнародовала имена членов экипажа судна "Волго Балт 179". Погибли капитан Александр Борисенко и электромеханик Григорий Лисаченко.

Пресс-служба Государственной службы морского и речного транспорта Украины рассказала, что сейчас спасатели разыскивают старшего помощника капитана судна Рамзана Болатханова.

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Согласно полученной информации, спасательная операция членов "Волго Балт 179" продолжается,

– говорится в сообщении.

Государственная служба по вопросам морского и речного транспорта Украины "находится на постоянной связи со спасателями и консулом Украины в Румынии".

Кого удалось спасти

Севера Юрия;

Хлизнуца Игоря;

Чернова Александра;

Гайдая Сергея;

Морозова Дениса;

Соловьева Виталия;

Ремишевского Николая;

Дементьева Сергея;

Николаенко Дмитрия;

Соколову Ангелину.

Кроме того, в правительственном органе прокомментировала гибель 2 членов экипажа.

"С грустью сообщаем, что Капитан Борисенко Александр и Электромеханик Лисаченко Григорий погибли. Морская администрация выражает соболезнования семье погибших", – заявили в пресс-службе.

Что известно об аварии "Волго Балту 179"