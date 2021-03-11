Погибли капитан и механик: назвали имена членов экипажа судна, затонувшего у Румынии
Морская администрация обнародовала имена членов экипажа судна "Волго Балт 179". Погибли капитан Александр Борисенко и электромеханик Григорий Лисаченко.
Пресс-служба Государственной службы морского и речного транспорта Украины рассказала, что сейчас спасатели разыскивают старшего помощника капитана судна Рамзана Болатханова.
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Согласно полученной информации, спасательная операция членов "Волго Балт 179" продолжается,
– говорится в сообщении.
Государственная служба по вопросам морского и речного транспорта Украины "находится на постоянной связи со спасателями и консулом Украины в Румынии".
Кого удалось спасти
- Севера Юрия;
- Хлизнуца Игоря;
- Чернова Александра;
- Гайдая Сергея;
- Морозова Дениса;
- Соловьева Виталия;
- Ремишевского Николая;
- Дементьева Сергея;
- Николаенко Дмитрия;
- Соколову Ангелину.
Кроме того, в правительственном органе прокомментировала гибель 2 членов экипажа.
"С грустью сообщаем, что Капитан Борисенко Александр и Электромеханик Лисаченко Григорий погибли. Морская администрация выражает соболезнования семье погибших", – заявили в пресс-службе.
Что известно об аварии "Волго Балту 179"
- 11 марта в акватории Черного моря затонуло судно "Волго Балт 179".
- На борту находились 13 украинцев.
- Украинские консулы уже отправились в порт румынского города Констанца. Там они будут координировать спасательную операцию и оказывать консульскую помощь.
- Единственная женщина, которая находилась на судне, сейчас в критическом состоянии. Ее срочно доставили в больницу Констанцы.
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