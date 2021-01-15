Конституционный Суд открыл производство по делу о конституционности постановления Верховной Рады о создании и ликвидации районов.

Создание новых районов: Конституционный Суд проверит на конституционность постановление Рады

Соответствующее ходатайство в суд подали 49 нардепов. Об этом сообщила представитель Рады в КСУ Ольга Совгиря.

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Аргументы авторов представления

Обжалуемым постановлением изменены элементы территориального устройства, которое могут определять исключительно законы.

Произведя укрупнение отдельных районов Верховная Рада ограничила право на доступ к суду, поскольку "важными элементами доступности суда как института является территориальная близость суда и стабильность судебной системы".

С принятием оспоренного постановления Верховная Рада также создала правовую неопределенность в отношении территориальной юрисдикции местных судов.

Также они требовали признать свое ходатайство неотложным "с целью минимизации последствий, которые могут быть нанесен постановлением".

Коротко об образовании новых районов в Украине или так называемом их укрупнении

17 июля 2020 года Верховная Рада приняла проект постановления о создании и ликвидации районов.

Согласно документу, в Антономний Республике Крым и областях будут созданы 129 районов, из них 17 – на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса. В то же время действующие 490 районов должны быть ликвидированы.

Также в документе говорится, что ликвидация и образование районов на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей состоится после возвращения этих территорий под общую юрисдикцию Украины.

С полным перечнем ликвидированных и вновь районов можете ознакомиться по этой ссылке.