Имела ли Рада конституционное право ликвидировать и создавать новые районы: КСУ открыл дело
Конституционный Суд открыл производство по делу о конституционности постановления Верховной Рады о создании и ликвидации районов.
Создание новых районов: Конституционный Суд проверит на конституционность постановление Рады
Соответствующее ходатайство в суд подали 49 нардепов. Об этом сообщила представитель Рады в КСУ Ольга Совгиря.
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Аргументы авторов представления
- Обжалуемым постановлением изменены элементы территориального устройства, которое могут определять исключительно законы.
- Произведя укрупнение отдельных районов Верховная Рада ограничила право на доступ к суду, поскольку "важными элементами доступности суда как института является территориальная близость суда и стабильность судебной системы".
- С принятием оспоренного постановления Верховная Рада также создала правовую неопределенность в отношении территориальной юрисдикции местных судов.
Также они требовали признать свое ходатайство неотложным "с целью минимизации последствий, которые могут быть нанесен постановлением".
Коротко об образовании новых районов в Украине или так называемом их укрупнении
- 17 июля 2020 года Верховная Рада приняла проект постановления о создании и ликвидации районов.
- Согласно документу, в Антономний Республике Крым и областях будут созданы 129 районов, из них 17 – на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса. В то же время действующие 490 районов должны быть ликвидированы.
- Также в документе говорится, что ликвидация и образование районов на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей состоится после возвращения этих территорий под общую юрисдикцию Украины.
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