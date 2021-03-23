Одиозный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива является аспирантом одного из вузов в Киеве. Он публикует научные статьи и собирается в скором времени защищать научную диссертацию.

Информацию о будущей защите диссертации в своем фейсбуке обнародовал аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок.

Тем временем Комитет Рады решил не наказывать Киву, который обругал журналиста

Диссертация Киви

Диссертация Кивы будет называться "Механизм влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".



Сообщение о защите диссертации Ильи Кивы / изображение из фейсбука Рыбачка

Отмечено, что научный руководитель Кивы – Владимир Гурковский. Официальными оппонентами на защите будут доктор наук Алина Помаза-Пономаренко и кандидат наук Ирина Жукова.

Заметим. Сейчас мы не располагаем информацией о том, действительно ли Кива вскоре будет защищать диссертационную работу. Редакция пытается получить соответствующую информацию у Ильи Кивы.

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Кива опубликовал научную статью

По теме, которая указана как диссертационная, 24 каналу удалось найти в интернете соответствующую статью Ильи Кивы. Ее опубликовали в научном сборнике "Публичное управление".

В описании статьи указано, что Кива является аспирантом Межрегиональной Акаадемии управления персоналом.



Статья Кивы в научном сборнике / Скриншот

Подчеркнем: публикация в научных изданиях – является одним из обязательных этапов для аспирантов, которые собираются защищать диссертации.

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