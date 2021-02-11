Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива попал в очередной скандал. На этот раз политик сделал несколько возмутительных заявлений в эфире кремлевских пропагандистов.

Кива назвал украинцев "рабами". Такое заявление нардепа прозвучало в эфире главного пропагандистского канала "Россия 24".

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Нардеп от ОПЗЖ рассказал о якобы зависимости государственных структур в Украине.

Правительство и власть в Украине не самостоятельны. Они всячески заигрывают перед американским посольством, перед Госдепом. Так устроен мир – рабы заигрывают перед своими хозяевами,

– сказал Кива.

Скандальное заявление Ильи Кивы в эфире пропагандистов: смотрите видео "Россия 24"

Отметим, что недавно Кива попал в еще один громкий скандал. Дело в том, что его бывшая секретарша Карина Дячун в 2019 году украла из магазина техники iPhone 6 Plus. Тогда он стоил 4 100 гривен. Позже женщине позвонил знакомый правоохранитель и пояснил, что телефон нужно вернуть. Она так и сделала – добровольно раскаялась и не отрицала своей вины.

Сам Кива резко и с руганью прокомментировал эту тему. Народный депутат возмутился реакцией общества на прошлое Дячун. Чтобы защитить ее, он заявил, что, мол, много украинских чиновников были судимы.

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Обратите внимание! Кива не впервые в Раде занимается вовсе не законотворчеством. Кроме вышеупомянутых переписок, нардеп в декабре 2019 года смотрел в стенах парламента пикантное видео. А чуть раньше Киву заметили за довольно странным занятием.