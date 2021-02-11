Кива в эфире пропагандистов назвал украинцев "рабами" и рассказал о "колонизации" США
Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива попал в очередной скандал. На этот раз политик сделал несколько возмутительных заявлений в эфире кремлевских пропагандистов.
Источник:24 канал
Кива назвал украинцев "рабами". Такое заявление нардепа прозвучало в эфире главного пропагандистского канала "Россия 24".
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Нардеп от ОПЗЖ рассказал о якобы зависимости государственных структур в Украине.
Правительство и власть в Украине не самостоятельны. Они всячески заигрывают перед американским посольством, перед Госдепом. Так устроен мир – рабы заигрывают перед своими хозяевами,
– сказал Кива.
Скандальное заявление Ильи Кивы в эфире пропагандистов: смотрите видео "Россия 24"
Отметим, что недавно Кива попал в еще один громкий скандал. Дело в том, что его бывшая секретарша Карина Дячун в 2019 году украла из магазина техники iPhone 6 Plus. Тогда он стоил 4 100 гривен. Позже женщине позвонил знакомый правоохранитель и пояснил, что телефон нужно вернуть. Она так и сделала – добровольно раскаялась и не отрицала своей вины.
Сам Кива резко и с руганью прокомментировал эту тему. Народный депутат возмутился реакцией общества на прошлое Дячун. Чтобы защитить ее, он заявил, что, мол, много украинских чиновников были судимы.
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Чем успел отличиться Кива в 2021 году
- В начале года политик записал видео, где послал на**й тех украинцев, которые не поддерживают декоммунизацию.
- Уже в начале февраля Кива обиделся на пародию "Квартала", в которой его назвали "собакой Медведчука".
- Впоследствии представитель ОПЗЖ назвал журналистов Даниила Мокрика и Дениса Бигуса "пи***сами". В тот же день едва не устроил драку в Раде.
- 6 февраля нардепа поймали с поличным – он вновь рассматривал девушек в помещении Верховной Рады.
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