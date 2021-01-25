Польское сообщество компактно расселялось на территории современной Украины еще со времен Киевской Руси и одним из первых подверглось массовым репрессиям со стороны Советского Союза.

Источник: Ukraїner.

Сегодня в Украине проживают около 145 тысяч потомков этнических поляков, которые хранят свои традиции и восстанавливают историческое наследие для следующих поколений. Крупнейшие средоточия польской жизни на территории современной Украины расположены на Волыни, Подолье. Меньше всего их – на Галичине.

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Прежде всего – это город Хмельницкий и ряд сел вокруг Житомира, самое известное среди которых Довбыш. В 1930-х годах он входил в состав так называемого Мархлевского польского национального района, который стал частью эксперимента большевистской власти.

Искусственно создали такой очаг, чтобы поляков держать в одном месте и, скажем, "в кулачке". Но поляки, если смотреть на историю, – довольно непокорны, когда где-то ограничивают их права, в частности в религии,

– отметила Валентина Юсупова, руководительница общественной организации "Студенческий польский клуб" в Довбыше.

В 1930-х годах польское население Мархлевского района подверглось советским репрессиям. В 1935 году район ликвидировали, а большинство поляков депортировали в Казахстан.



Многих поляков депортировали / Фото Юрий Стефаняк, Александр Ратушняк

Большой террор

1937 – 1938 годы известны в истории СССР как Большой террор или Большая чистка. На Житомирщине с октября 1937 года до марта 1938 года по "польской линии" арестовали 7 993 человек, из них приговорили к расстрелу – 7 113 лиц.

Одним из способов унижения человеческого достоинства и свободы, к которому прибегал Советский Союз, был:

запрет свободы вероисповедания;

запрет духовных собраний;

разрушение или же превращение мест молитвы в конюшни и склады для тракторов.

Восстановление общин

Восстанавливать свою деятельность местные костелы начали уже перед самым распадом Советского Союза, в конце 1980-х годов. Сначала приезжали духовники, преимущественно из Польши – восстанавливать или открывать новые приходы на местах. Так, центром культурной и духовной жизни Довбыша стал римо-католический костел Матери Божьей Фатимской, который построили в начале 1990-х годов. Настоятелем костела сейчас является отец Анджей Муха.



Отец храма Леонид / Фото Юрий Стефаняк, Александр Ратушняк

В современном Хмельницком, на Подолье, есть микрорайон Гречаны, но раньше это было отдельное поселение мазуров – крестьян-переселенцев с польской Мазовии, которые проживали на этих землях с XVIII века. Поляков с Гречан и соседних сел в 1930-х годах, как и волынских, репрессировали по национальному признаку как "неблагонадежных элементов", многих расстреливали.

В 1937 году там была 60-километровая зона до Збруча, и по приказу наркома внутренних дел СССР Николая Ежова надо было зачистить территорию от инакомыслящих. Почти 80% мужчин-гречан расстреляли за то, что они были "шпионами".

Чем занимаются потомки сейчас

Сегодня потомки польских мазуров организуют языковые курсы, образовательные и социальные проекты. В частности, занимаются реставрацией здания Польского народного дома (Dom ludowy), который в свое время был культурным и общественным центром гречан. Также активисты инициировали создание сборника семейных историй местных поляков, иллюстрированного архивными фото.



Сборники архивных фото местных поляков / Фото Юрий Стефаняк, Александр Ратушняк



Активисты пытаются восстановить культурную память / Фото Юрий Стефаняк, Александр Ратушняк

"Истории о мазурах, которые мы собрали – это такая обертка, в которую мы можем завернуть сам дом. Чтобы дальше каждый искал свои истории, знал, откуда он происходит, ценил истории родителей, истории, которые ему рассказывают. Я знаю некоторых людей, которые вдохновились сделать в своих общинах сбор фотографий, описание того, что там происходит, увидев нашу работу. Для этого мы это все и делали", – вспоминает Роман Гурницкий, исследователь истории поляков-мазуров на Подолье.

Больше о поляках Украины: в видео Ukraїner

Напомним. Ukraїner – волонтерский медиапроект, который в исследовательских экспедициях открывает настоящую, неожиданную, интересную и аутентичную Украину и презентует ее в мире. Все истории национальных, этнических сообществ в Украине и их удивительные традиционные праздники – в этом плейлисте.