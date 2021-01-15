Новогодние шарики с логотипом армии России, которые изготавливают на Клавдиевской фабрике елочных украшений, в Киевской области, до сих пор продают в столичных магазинах. Несмотря на скандал, который вспыхнул вокруг игрушек в декабре 2020 года, владельцы торговых заведений не убрали товар с полок.

На этот раз скандальные игрушки увидели в магазине торговой сети NOVUS. Видео опубликовал в телеграмме один из посетителей.

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На видео мужчина подходит к полке магазина и берет в руки игрушку, на которой четко видна надпись "Армия России". Посетитель возмутился, увидев такой товар.

2021 год, друзья. Просто продается. 7 лет воюем, а они такое продают. Просто уроды,

– сказал мужчина.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика.

В сети магазинов NOVUS продают пророссийские украшения: смотрите видео

Скандал на Клавдиевской фабрике: что известно