Игрушки с логотипом армии России до сих пор в Украине: их нашли в сети магазинов – видео
Новогодние шарики с логотипом армии России, которые изготавливают на Клавдиевской фабрике елочных украшений, в Киевской области, до сих пор продают в столичных магазинах. Несмотря на скандал, который вспыхнул вокруг игрушек в декабре 2020 года, владельцы торговых заведений не убрали товар с полок.
На этот раз скандальные игрушки увидели в магазине торговой сети NOVUS. Видео опубликовал в телеграмме один из посетителей.
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На видео мужчина подходит к полке магазина и берет в руки игрушку, на которой четко видна надпись "Армия России". Посетитель возмутился, увидев такой товар.
2021 год, друзья. Просто продается. 7 лет воюем, а они такое продают. Просто уроды,
– сказал мужчина.
Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика.
В сети магазинов NOVUS продают пророссийские украшения: смотрите видео
Скандал на Клавдиевской фабрике: что известно
- В декабре 2020 года блогер Сергей Савченко сообщил о том, что на Клавдиевской фабрике изготавливают елочные украшения с логотипом армии России. В соцсетях сразу начался скандал.
- На фабрике признались, что действительно изготавливают такой товар. Они якобы не смогли отказаться от российского рынка из-за конкуренции с китайскими производителями.
- Также заверили, что часть продукции поставляли в Россию, однако один заказ все же разлетелся в Украине.
- Ветераны АТО приехали на фабрику и требовали, чтобы директор показал им разорванные контракты с Россией.
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