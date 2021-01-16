Игрушки с логотипом армии России в NOVUS подбросил неизвестный мужчина: красноречивое видео
Накануне в сети появилось видео, на котором видно как в известной сети супермаркетов NOVUS якобы продают новогодние шарики с логотипом армии России. В администрации магазина опровергли этот факт и подчеркнули, что игрушки подбросил неизвестный.
В подтверждение этого факта администрация обнародовала видео с камер наблюдения. В комментарии 24 канала представители сети подчеркнули, что NOVUS не продает подобный товар.
Что было раньше Игрушки с логотипом армии России якобы нашли в популярной сети магазинов: видео
На видео отчетливо видно как один из посетителей ходит рядом с полкой непродовольственных товаров, а потом наклоняется и кладет скандальные игрушки на полку.
Мужчина, что принес с собой игрушки, снял видеозапись с клеветой на супермаркет, якобы тот продает товар покупателям. Сейчас данной видеозаписью вводят в заблуждение наших уважаемых клиентов,
– заявили в администрации супермаркета.
Неизвестный мужчина подбросил игрушки в супермаркет: смотрите видео NOVUSа (нецензурная лексика, 18+)
Позиция NOVUS
В комментарии 24 каналу представители сети подчеркнули, что NOVUS не продавал новогодние игрушки с логотипом армии России. Более того, сеть тщательно подбирает каждую позицию, которая попадает на полки.
Это очевидная провокация. И это понятно как СМИ, так и клиентам,
– отметила PR-директор Кристина.
Она добавила, что в распоряжении администрации есть видеодоказательства преступления. NOVUS планирует обращаться в полицию, чтобы уже правоохранители устанавливали личность злоумышленника.
Новогодние игрушки с логотипом армии России: детали скандала
- В декабре 2020 года блогер Сергей Савченко сообщил о том, что на Клавдиевской фабрике изготавливают елочные украшения с логотипом армии России. В соцсетях сразу начался скандал.
- На фабрике признались, что действительно изготавливают такой товар. Они якобы не смогли отказаться от российского рынка из-за конкуренции с китайскими производителями.
- Также заверили, что часть продукции поставляли в Россию, однако один заказ разлетелся в Украине.
- Ветераны АТО приехали на фабрику и требовали, чтобы директор показал им разорванные контракты с Россией.
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