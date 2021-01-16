Накануне в сети появилось видео, на котором видно как в известной сети супермаркетов NOVUS якобы продают новогодние шарики с логотипом армии России. В администрации магазина опровергли этот факт и подчеркнули, что игрушки подбросил неизвестный.

В подтверждение этого факта администрация обнародовала видео с камер наблюдения. В комментарии 24 канала представители сети подчеркнули, что NOVUS не продает подобный товар.

Что было раньше Игрушки с логотипом армии России якобы нашли в популярной сети магазинов: видео

На видео отчетливо видно как один из посетителей ходит рядом с полкой непродовольственных товаров, а потом наклоняется и кладет скандальные игрушки на полку.

Мужчина, что принес с собой игрушки, снял видеозапись с клеветой на супермаркет, якобы тот продает товар покупателям. Сейчас данной видеозаписью вводят в заблуждение наших уважаемых клиентов,

– заявили в администрации супермаркета.

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Позиция NOVUS

В комментарии 24 каналу представители сети подчеркнули, что NOVUS не продавал новогодние игрушки с логотипом армии России. Более того, сеть тщательно подбирает каждую позицию, которая попадает на полки.

Это очевидная провокация. И это понятно как СМИ, так и клиентам,

– отметила PR-директор Кристина.

Она добавила, что в распоряжении администрации есть видеодоказательства преступления. NOVUS планирует обращаться в полицию, чтобы уже правоохранители устанавливали личность злоумышленника.

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