После того, как президент США Джо Байден назвал Владимира Путина "убийцей", Россия вызвала своего посла из США и начала требовать извинений от главы Белого дома. В то же время в США заявили, что не намерены высылать посла из Москвы для консультаций. Эксперты говорят, что конфликт двух государств может негативно повлиять и на Украину.

Все это может привести к обострению отношений между Россией и США. Мы расспросили экспертов о том, как будет в дальнейшем развиваться ситуация и повлияет ли конфликт двух государств на Украину.

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Будет ли обострение конфликта между США и Россией

Отношения между Россией и США никогда не были слишком теплыми и общительными. Впрочем, с приходом к власти Джо Байдена они лишь ухудшились, ведь новый президент Соединенных Штатов Америки отнюдь не удовлетворяет Россию.

Егор Брайлян, историк и журналист, отметил, что американо-российские отношения с приходом к власти Джо Байдена в США существенным образом уменьшились в контактах ввиду нескольких факторов. Текущей причиной является арест и осуждение оппозиционного политика Алексея Навального. Едва придя к власти, Байден заявил о том, что Америка вернулась – изоляционизм времен Трампа сменился интернационализмом, то есть большим вниманием к союзникам и соблюдению союзнических обязательств.

Отзыв послов в Вашингтоне и Москве является лишь началом дипломатического противостояния, ведь куда важнее экономические санкции. 17 марта министерство экономики США заявило о существенном уменьшении российского импорта,

– пояснил Брайлян.

Он добавил, что санкции – это такая вещь, которая работает хорошо в среднесрочной перспективе (20-30 лет), а не может дать мгновенного эффекта через несколько лет. Конечно, США вынуждены держать контакт с россиянами из-за ядерного фактора (переговоры с Ираном относительно нового соглашения, где Британия, Франция и Германия маневрируют, но не имеют четкой позиции в отличие от американцев).

Стоит отметить, что относительно новой сферой противостояния России и США является Арктика, где о своих интересах заявляет и Пекин. Недаром американо-китайская встреча 18 марта состоялась именно на Аляске. Китай стремится использовать Россию для доступа к инфраструктуре для торговли через Северный Ледовитый океан.

Вашингтон теперь хочет, чтобы европейские союзники тоже вписались в жестком курсе относительно Москвы. В этой ситуации молодцы лишь британцы, которые в новой глобальной стратегии, представленной 16 марта четко обозначили Китай и Россию угрозами национальной безопасности. Сейчас для Москвы главная цель – выиграть геополитически от лоббирования собственной вакцины в Евросоюзе, легитимируя ее в глазах Запада и ВОЗ,

– говорит Брайлян.

Лилия Брудницкая, эксперт Центра структурной политологии "Выбор", отметила, что никаких правовых и политических последствий такой обмен любезностями между Байденом и Путиным иметь не будет. Они ведут сложную и пока малопонятную идеолого-политическую игру, в ходе которой, с одной стороны, вводятся санкции, а с другой, раскручивается антиамериканская тематика.

Для Владимира Путина важно сохранить большинство в Госдуме и нейтрализовать прозападного Навального. Антиамериканская и антизападная кампании – отличные инструменты для достижения этой цели. Формально обострение между РФ и США может быть и даже иметь документальное проявление, но пока говорить о существенном фактическом ухудшении отношений рано,

– говорит Брудницкая.

Дмитрий Синченко, председатель ОО "Ассоциация Политических Наук", считает, что обострение отношений между двумя странами уже началось и стремительно набирает обороты. Он говорит, что, поскольку у России не так уж много способов для ответа США, следует ожидать новых информационных атак, кибератак, военного обострения в горячих точках, то есть в Украине, Сирии, Ливии и тому подобное. Россия может попытаться действовать и внутри США, организуя очередные сливы компроматов, акции радикальных организаций, продвигая тезисы про конспиративные теории.

Они будут использовать международные организации вроде ООН как еще одну площадку для противодействия Соединенным Штатам и в целом западным демократиям, продолжать раскалывать общества в демократических странах через влияние на их внутреннюю политику во время выборов или референдумов, то есть Кремль будет привлекать свой традиционный арсенал, и делать это в сотрудничестве со своими союзниками, прежде всего с Китаем,

– пояснил Синченко.

Как ситуация повлияет на Украину

Лилия Брудницкая отмечает, что Украина становится мячиком между двумя супердержавами, даже между тремя, если добавить Китай. Украина рискует окончательно потерять субъектность, поскольку любая ошибка в реагировании на эту сложную игру между США и РФ вызовет серьезные политические и экономические последствия для нее.

Допустим, официально Киев поддержит Байдена. Сразу Путин обвинит Украину в подыгрывании США. Если Киев промолчит, могут быть недовольны отдельные круги в Штатах, чего наши политики боятся как огня. В конце концов, мы видим, что Киев спрашивает совета у "третьих лиц", в частности президента Литвы. Киев понимает, что лучше воздержаться от резких официальных заявлений в отношении США и РФ и сосредоточиться на внутренних проблемах,

– говорит Брудницкая.

Дмитрий Синченко отметил, что в США будут уделять больше внимания давлению на украинские элиты и потребуют продолжения настоящих институциональных реформ и противодействия коррупции, Москва устраивать провокации как на фронте, так и внутри Украины, привлекая свою агентуру и "пятую колонну".

Нас будет ждать борьба всех со всеми, неожиданные союзы и постоянные еще более настойчивые попытки дестабилизации ситуации. Вопрос в том, как на это все будет реагировать действующая власть? Если и дальше будет продолжаться политика "и вашим и нашим", то есть санкции против российской агентуры, и в то же время репрессии против патриотов, если пророссийские деятели в окружении президента сохранят свои должности, а коррупционеров "отмажут" от НАБУ, то это не будет способствовать стабильности, а наоборот, приведет к стремительному падению нынешнего режима,

– говорит Синченко.

Что произошло между США и Россией: