Взятка в миллион: младшему Гладковскому объявили подозрение
НАБУ и САП сообщили о подозрении Игорю Гладковскому - сыну бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Его подозревают в получении взятки в 950 тысяч гривен .
Факт о сообщении о подозрении обнародовало НАБУ. Кандидатуру Гладковского-младшего рассекретил в телеграм-канале нардеп Сергей Лещенко.
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Гладковского-младшего подозревают в организации коррупционных схем в течение 2015-2017 годов. По данным НАБУ, вместе с рядом участников схемы подозреваемый поставлял товары неизвестного происхождения на предприятия ГК "Укроборонпром".
Посредником было ООО "Оптимумспецдеталь". Благодаря стараниям Гладковского-младшего, оно получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома".
За это Гладковський-младший получал взятки в размере 50% от суммы незаконной прибыли участников схемы.
По данным НАБУ, всего за 1 договор Гладковський-младший получил вознаграждение в размере 950 тысяч гривен.
Участие в этих коррупционных схемах принимали 8 человек. Из них 2 – уже осуждены, 3 – находятся на скамье подсудимых, еще 3 – пока в статусе подозреваемых.
Коррупция в Укроборонпроме: что известно
- В феврале 2019 года журналисты-расследователи Bihus.Info разоблачили, что Игорь Гладковский вместе с соратниками организовал коррупционную схему.
- Сообщники организовали фирмы-прокладки и через них поставляли по завышенным в разы ценам оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских воинских частей.
- В целом такая схема "стоила" государству по меньшей мере 250 миллионов гривен.
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