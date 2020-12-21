НАБУ и САП сообщили о подозрении Игорю Гладковскому - сыну бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Его подозревают в получении взятки в 950 тысяч гривен .

Факт о сообщении о подозрении обнародовало НАБУ. Кандидатуру Гладковского-младшего рассекретил в телеграм-канале нардеп Сергей Лещенко.

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Гладковского-младшего подозревают в организации коррупционных схем в течение 2015-2017 годов. По данным НАБУ, вместе с рядом участников схемы подозреваемый поставлял товары неизвестного происхождения на предприятия ГК "Укроборонпром".

Посредником было ООО "Оптимумспецдеталь". Благодаря стараниям Гладковского-младшего, оно получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома".

За это Гладковський-младший получал взятки в размере 50% от суммы незаконной прибыли участников схемы.

По данным НАБУ, всего за 1 договор Гладковський-младший получил вознаграждение в размере 950 тысяч гривен.

Участие в этих коррупционных схемах принимали 8 человек. Из них 2 – уже осуждены, 3 – находятся на скамье подсудимых, еще 3 – пока в статусе подозреваемых.

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