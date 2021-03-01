При попытке вылета из Украины на чартерном рейсе в феврале задержали Владимира Яценко – первого заместителя председателя "Приватбанка" перед его национализацией. Он пытался скрыться после подписания подозрения на самолете Игоря Коломойского.

Об этом в своем блоге "Честная политика" заявил журналист Сергей Лещенко. Он отметил, что Яценко "имеет все ключи от шкафа со скелетами" Игоря Коломойского.

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Причина для побега Яценко

"Уже через 1 час после того, как руководительница Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова подписала подозрение, фигурант загружался на чартерный рейс самолета, который стоял в аэропорту Днепра, что неофициально контролируется Коломойским", – рассказал Лещенко.

Для побега из Украины использовался непосредственно самолет олигарха Коломойского. Это воздушное судно Hawker, принадлежащее компании "Роза ветров". Ее совладельцем является Игорь Коломойский через кипрскую компанию Bregenzer Limited, которая владеет половиной активов авиакомпании.

Важный для олигарха Яценко был единственным пассажиром и он был бежать в Вену по уже проверенной схеме – только возникают риски для задержания кого-то из еще живых фигурантов сделок олигарха, они решают бежать из Украины,

– отметил журналист.

Кто бежал раньше

Тимур Новиков , ключевой юрист в оффшорной империи Коломойского.

, ключевой юрист в оффшорной империи Коломойского. Бывший директор Укртранснафты Александр Лазорко , который скачал техническую нефть и отдал ее на комбинаты Коломойского для хранения, опустошая государственные карманы в интересах олигарха.

, который скачал техническую нефть и отдал ее на комбинаты Коломойского для хранения, опустошая государственные карманы в интересах олигарха. Председатель правления "ПриватБанка" Александр Дубилет, который управлял финансовым учреждением перед его национализацией.

Как пояснил Лещенко, им всем инкриминируют растрату 136 миллионов гривен. Говорится о схеме, по которой Коломойский накануне потери "ПриватБанка" "украл еще немного денег".

Дело "Приватбанка": коротко

В 2016 году НБУ признал "Приватбанк" неплатежеспособным.

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов обратились к правительству в 2016 году с предложением национализировать банк.

Высокопоставленные лица "Приватбанка" решили растратить 136 миллионов гривен финучреждения.

Бывшим 3 топ-менеджерам "Приватбанка" сообщили о подозрении 22 февраля 2021 года.

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