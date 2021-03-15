Серьезное бремя и ответственность: Кабаненко рассказал о работе адмирала
Игорь Кабаненко – руководитель Украинского агентства по перспективным научно-техническим разработкам UaRpa. А также – адмирал Военно-Морских сил Украины в отставке.
Источник:"11 вопросов" на 24 канале
В прошлом он – заместитель министра обороны и советник-посланник Миссии Украины при Организации Североатлантического договора в министерстве иностранных дел. В интервью он рассказал об украинской армии, войне на Донбассе и модели военного флота.
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О том, как быть адмиралом
Каково это – быть адмиралом и генералом?
Это сложная служба. Ты не принадлежишь себе, так как постоянно должен быть в деятельности, связанной со службой, даже находясь на отдыхе.
Это принадлежность военной системе. Это ответственность. Это серьезное бремя. Это смена мест службы.
Я менял (места службы – 24 канал) за свою жизнь больше дюжины раз. Все начиналось сначала. Это непросто для семьи, в частности для детей, для жены.
Что можете сказать о люстрации военных чиновников?
Меня люстрировали с должности заместителя министра обороны, то есть я уже не был на военной службе. Это была моя вторая люстрация. Первая состоялась в 2013 году, когда меня уволили из рядов Вооруженных сил Украины.
Люстрировали большое количество военных чиновников. Никаких расследований и судебных решений не было. Это похоже на сталинские подходы.
Игорь Кабаненко / Фото "Военного телевидения"
Такое решение раскритиковала Венецианская комиссия прав человека. Я думаю, что государство должно признать ошибку и исправить ее. Конечно, были люди, которые делали там негативные вещи. Но ими в основном были политики.
Участвовали ли в оккупации Крыма ваши однокурсники по Черноморскому училищу?
Многие из моего курса уволились. На Черноморском флоте служили определенные офицеры, но все до 2014 года ушли в запас. Там были адмиралы, но на Балтийском и Северном флоте.
Об оружии
Из какого оружия вам приходилось стрелять за время военной службы?
Во время учебы в училище я занимался военно-прикладным спортом. Достаточно хорошо стрелял из пистолета Макарова, из винтовки, автомата Калашникова и тому подобное.
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Во время службы применял артиллерийское оружие, в частности на борту военного корабля, где проходил службу. Использовал ракетное оружие разных типов (ракеты "Термит", "Москит"). Приходилось руководить корабельно-ударной группой. Она работала вместе с морской, ракетоносной, бомбардировочной авиацией.
Мировые модели военного флота
Чью мировую модель военного флота стоит принимать во внимание, совершенствуя военно-морские силы Украины?
Шведская модель, на мой взгляд, очень близка (к Украине – 24 канал). Частично – норвежская модель. Я все-таки являюсь сторонником москитного флота.
Игорь Кабаненко: "Я сторонник москитного флота" / Фото "Военного телевидения"
Строить симметрично корабли, как в России, – это дорого и требует создания соответствующих условий в Украине, в частности инфраструктуры, персонала.
Об украинской армии
Каковы достижения украинской армии за последнее время?
В последние времена больше внимания начали уделять оружию, военной технике. Также начали уделять внимание аспектам подготовки личного состава.
В современных условиях наша армия может победить только качеством, то есть технологическим подходом.
Это означает больше технологических решений, которые направлены вперед, которые позволяют опережать сторону противника и побеждать.
О войне на Донбассе
Что ждет агрессора в ближайшем будущем?
Это может быть неожиданно в определенных аспектах. На мой взгляд, больше всего на изменения России повлияют технологии. Именно их развитие и замещение технологическими системами на базах новейших технологий будет влиять на архитектуру Европы и мира.
Что делать, чтобы после завершения войны на Донбассе об армии не забыли?
- Во-первых, нужно нашим Вооруженным силам становиться в стратегических коммуникациях более публичными. Не бояться правды.
- Во-вторых, нужна правительственная поддержка в широком понимании (Верховной Рады, правительства, администрации президента).
Поддерживать армию нужно не только принятием бюджета. Помощь должна быть повседневной.
Какие насущные проблемы украинской оборонки вы можете назвать?
Их сейчас решают. Я вижу шаги от руководства Укроборонпрома. В частности приняли последний закон в контексте трансформации холдинговой структуры организации. И это абсолютно правильно.
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С другой стороны, беспокоят неравные условия по построению государственного и частного бизнеса. Например, в декабре вышло постановление, которое запретило предоставлять авансы.
А ведь это нормальная система бизнеса – когда под проекты (выигранные, тендерные) в оборонной сфере проводят финансирование на закупку комплектования, на запуск определенных приборов.
О стартапах в оборонной сфере
Можно ли прийти со стартапом в частное оборонное предприятие с улицы?
В принципе, это возможно. Но не все люди готовы работать в соответствующих рамках. Был такой случай – пришел специалист с хорошей идеей, но захотел миллион долларов.
Но ведь должен быть создан проектный подход: команда, руководитель, этапы, инвестиции под конкретные вещи, под которые надо отчитываться.
Игорь Кабаненко: "Я горд, что получил опыт военной службы" / Фото "Военного телевидения"
Есть другая проблема, например, есть интересная идея, но нет возможности ее реализовать – ресурсной, командной, технологической.
Третья проблема – есть идея, которая выглядит привлекательно на начальном этапе. Но когда начинается реализация, то оказывается, что это реально нельзя сделать.
О бизнесе после военной службы
Легко ли перейти с военной службы в бизнес?
Я горд, что получил разноплановый опыт военной службы. На самом деле, это помогло в гражданской жизни, начиная с организации дисциплины, заканчивая направлениями различных военных специальностей.
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Важно не думать, что единственная парадигма – "вышел за забор" и жизнь кончена. Надо верить в себя, в свои силы, иметь единомышленников, реализовывать амбициозные вещи, которые, на первый взгляд, могут показаться нереальными. Воля, знания, профессиональный опыт всегда помогают достичь (определенных высот – 24 канал) и не потеряться в жизни.
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