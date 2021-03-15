Игорь Кабаненко – руководитель Украинского агентства по перспективным научно-техническим разработкам UaRpa. А также – адмирал Военно-Морских сил Украины в отставке.

В прошлом он – заместитель министра обороны и советник-посланник Миссии Украины при Организации Североатлантического договора в министерстве иностранных дел. В интервью он рассказал об украинской армии, войне на Донбассе и модели военного флота.

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О том, как быть адмиралом

Каково это – быть адмиралом и генералом?

Это сложная служба. Ты не принадлежишь себе, так как постоянно должен быть в деятельности, связанной со службой, даже находясь на отдыхе.

Это принадлежность военной системе. Это ответственность. Это серьезное бремя. Это смена мест службы.

Я менял (места службы – 24 канал) за свою жизнь больше дюжины раз. Все начиналось сначала. Это непросто для семьи, в частности для детей, для жены.

Что можете сказать о люстрации военных чиновников?

Меня люстрировали с должности заместителя министра обороны, то есть я уже не был на военной службе. Это была моя вторая люстрация. Первая состоялась в 2013 году, когда меня уволили из рядов Вооруженных сил Украины.

Люстрировали большое количество военных чиновников. Никаких расследований и судебных решений не было. Это похоже на сталинские подходы.



Игорь Кабаненко / Фото "Военного телевидения"

Такое решение раскритиковала Венецианская комиссия прав человека. Я думаю, что государство должно признать ошибку и исправить ее. Конечно, были люди, которые делали там негативные вещи. Но ими в основном были политики.

Участвовали ли в оккупации Крыма ваши однокурсники по Черноморскому училищу?

Многие из моего курса уволились. На Черноморском флоте служили определенные офицеры, но все до 2014 года ушли в запас. Там были адмиралы, но на Балтийском и Северном флоте.

Об оружии

Из какого оружия вам приходилось стрелять за время военной службы?

Во время учебы в училище я занимался военно-прикладным спортом. Достаточно хорошо стрелял из пистолета Макарова, из винтовки, автомата Калашникова и тому подобное.

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Во время службы применял артиллерийское оружие, в частности на борту военного корабля, где проходил службу. Использовал ракетное оружие разных типов (ракеты "Термит", "Москит"). Приходилось руководить корабельно-ударной группой. Она работала вместе с морской, ракетоносной, бомбардировочной авиацией.

Мировые модели военного флота

Чью мировую модель военного флота стоит принимать во внимание, совершенствуя военно-морские силы Украины?

Шведская модель, на мой взгляд, очень близка (к Украине – 24 канал). Частично – норвежская модель. Я все-таки являюсь сторонником москитного флота.



Игорь Кабаненко: "Я сторонник москитного флота" / Фото "Военного телевидения"

Строить симметрично корабли, как в России, – это дорого и требует создания соответствующих условий в Украине, в частности инфраструктуры, персонала.

Об украинской армии

Каковы достижения украинской армии за последнее время?

В последние времена больше внимания начали уделять оружию, военной технике. Также начали уделять внимание аспектам подготовки личного состава.

В современных условиях наша армия может победить только качеством, то есть технологическим подходом.

Это означает больше технологических решений, которые направлены вперед, которые позволяют опережать сторону противника и побеждать.

О войне на Донбассе

Что ждет агрессора в ближайшем будущем?

Это может быть неожиданно в определенных аспектах. На мой взгляд, больше всего на изменения России повлияют технологии. Именно их развитие и замещение технологическими системами на базах новейших технологий будет влиять на архитектуру Европы и мира.

Что делать, чтобы после завершения войны на Донбассе об армии не забыли?

Во-первых, нужно нашим Вооруженным силам становиться в стратегических коммуникациях более публичными. Не бояться правды.

Во-вторых, нужна правительственная поддержка в широком понимании (Верховной Рады, правительства, администрации президента).

Поддерживать армию нужно не только принятием бюджета. Помощь должна быть повседневной.

Какие насущные проблемы украинской оборонки вы можете назвать?

Их сейчас решают. Я вижу шаги от руководства Укроборонпрома. В частности приняли последний закон в контексте трансформации холдинговой структуры организации. И это абсолютно правильно.

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С другой стороны, беспокоят неравные условия по построению государственного и частного бизнеса. Например, в декабре вышло постановление, которое запретило предоставлять авансы.

А ведь это нормальная система бизнеса – когда под проекты (выигранные, тендерные) в оборонной сфере проводят финансирование на закупку комплектования, на запуск определенных приборов.

О стартапах в оборонной сфере

Можно ли прийти со стартапом в частное оборонное предприятие с улицы?

В принципе, это возможно. Но не все люди готовы работать в соответствующих рамках. Был такой случай – пришел специалист с хорошей идеей, но захотел миллион долларов.

Но ведь должен быть создан проектный подход: команда, руководитель, этапы, инвестиции под конкретные вещи, под которые надо отчитываться.



Игорь Кабаненко: "Я горд, что получил опыт военной службы" / Фото "Военного телевидения"

Есть другая проблема, например, есть интересная идея, но нет возможности ее реализовать – ресурсной, командной, технологической.

Третья проблема – есть идея, которая выглядит привлекательно на начальном этапе. Но когда начинается реализация, то оказывается, что это реально нельзя сделать.

О бизнесе после военной службы

Легко ли перейти с военной службы в бизнес?

Я горд, что получил разноплановый опыт военной службы. На самом деле, это помогло в гражданской жизни, начиная с организации дисциплины, заканчивая направлениями различных военных специальностей.

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Важно не думать, что единственная парадигма – "вышел за забор" и жизнь кончена. Надо верить в себя, в свои силы, иметь единомышленников, реализовывать амбициозные вещи, которые, на первый взгляд, могут показаться нереальными. Воля, знания, профессиональный опыт всегда помогают достичь (определенных высот – 24 канал) и не потеряться в жизни.