Санкции против пророссийских каналов ZIK, "NewsOne" и "112 Украина" ввели потому, что они перестали быть информационными. СМИ превратились в ретранслятор российской пропаганды.

О том, почему президент Владимир Зеленский ввел санкции против каналов, которые принадлежат соратнику Виктора Медведука Тарасу Козаку, рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Подоляк о медведчуковских каналах

Мы находимся в состоянии войны. Это предполагает контрпропаганду, в частности инструментального воздействия. Если вы не можете объемом денег или объемом вещания перекрыть действия вражеской пропаганды, ретрансляторами которой стали 3 канала, вы имеете право использовать инструментальные методы,

– объяснил чиновник.

Он подчеркнул, что такие методы использовали для защиты территориальной целостности Украины.

Почему Зеленский ждал введения санкций 2 года

По словам Подоляка, Зеленский пытался переформатировать политическое пространство государства "в мягкой диалоговой форме".

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"Оказалось, что в Украине оппоненты или соратники" считают, что диалоговая форма не нужна, что им нужен кнут и пряник. При этом они начинают наглеть", – подчеркнул советник главы ОП.

Поэтому Зеленский в определенный момент понял, что "идти мягким путем и соединить эти дороги – это не работает. Нужно очень жестко идти и говорить: ребята, вот есть правила, в их границах все возможно, если вы хотите за них выйти, то государство будет очень жестко реагировать".

Обратите внимание! Президент ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против каналов 2 февраля. Тогда же ZIK, NewsOne и "112 Украина" прекратили свое вещание. По словам нардепа Александра Лозинского, у журналистов этих СМИ уже забрали аккредитацию в Верховную Раду. Больше о блокировании каналов – читайте здесь.