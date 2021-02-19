Министерство иностранных дел помогает Министерству здравоохранения организовывать переговоры с производителями вакцин от COVID-19. Дмитрий Кулеба рассказал, что украинские посольства устроили настоящую охоту на вакцину.

О попытках внешнеполитического ведомства обеспечить украинцев вакциной от коронавируса на брифинге 19 февраля рассказал Дмитрий Кулеба.

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Охота на вакцину

По его словам, МИД поддерживает постоянный контакт с Минздравом.

Министерство иностранных дел помогает Министерству здравоохранения работать с другими странами и компаниями, организовывать процесс переговоров с производителями вакцин,

– заявил Кулеба.

Он также поблагодарил украинские посольства за то, что они устроили настоящую охоту на вакцину.

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Она должна была стартовать 15 февраля, однако страна до сих пор не получила ни одной партии вакцины. Хотя ранее Максим Степанов заверил, что вакцинация в стране точно начнется вовремя.

Вечером 18 февраля министр здравоохранения вылетел в Индию для переговоров о поставках вакцины от COVID-19.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала