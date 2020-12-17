Украинские СМИ 16 декабря сообщили, что глава Гостаможни Павел Рябикин написал заявление об увольнении. Он сам уверяет, что пока никуда не уходит. Впрочем, журналисты настаивают: информацию о заявлении он сам им подтвердил, а еще объяснил, что "заявление и увольнение – не одно и то же".

Первым о якобы отставке Павла Рябикина сообщило издание "Левый берег", эту же информацию подхватил нардеп из "Слуги народа" Александр Дубинский.

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Вероятное увольнение Павла Рябикина

Указанное издание, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что Павел Рябикин уже написал заявление о своей отставке по собственному желанию.

Эта тема довольно громкая, ведь менеджер возглавлял Государственную таможенную службу всего лишь месяц и стал уже пятым ее главой всего лишь за полтора года.

Видимо, кому-то очень хочется, чтобы я как можно быстрее ушел. Но придется потерпеть,

– написал позже в фейсбуке сам Павел Рябикин.

Что произошло

Объяснять появление такой информации взялась шеф-редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина. Она рассказала, что информацию сначала получили от депутатов и близких к отрасли экспертов.

Что сделать? Ясно – проверить непосредственно. Звоню. В телефонном разговоре Рябикин факт написания заявления подтверждает,

– рассказала журналистка.

Впрочем, отметила она, потом в переписке сам глава таможни уточнил, что "написать заявление и уйти – это разные вещи".

"Если честно, лично мне логика кажется странной. Еще ни одного человека не встречала, который хотел бы работать и одновременно писал заявление. Разве что – писать, чтобы шантажировать руководство", – отметила Соня Кошкина.

По ее словам, Павел Рябикин написал в фейсбуке опровержение сразу после выхода новости на сайте. Впрочем, на уточнение журналистов добавил пост Дубинского, чтобы показать, что "он не их имел в виду".

Такие дела, друзья мои. Я бы могла это прокомментировать, но не буду. Ограничусь изложением сухих фактов. Здесь и так все понятно,

– резюмировала журналистка.