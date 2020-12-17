Заявление не означает увольнения: почему в истории с отставкой Рябикина не все так просто
Украинские СМИ 16 декабря сообщили, что глава Гостаможни Павел Рябикин написал заявление об увольнении. Он сам уверяет, что пока никуда не уходит. Впрочем, журналисты настаивают: информацию о заявлении он сам им подтвердил, а еще объяснил, что "заявление и увольнение – не одно и то же".
Первым о якобы отставке Павла Рябикина сообщило издание "Левый берег", эту же информацию подхватил нардеп из "Слуги народа" Александр Дубинский.
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Вероятное увольнение Павла Рябикина
Указанное издание, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что Павел Рябикин уже написал заявление о своей отставке по собственному желанию.
Эта тема довольно громкая, ведь менеджер возглавлял Государственную таможенную службу всего лишь месяц и стал уже пятым ее главой всего лишь за полтора года.
Видимо, кому-то очень хочется, чтобы я как можно быстрее ушел. Но придется потерпеть,
– написал позже в фейсбуке сам Павел Рябикин.
Что произошло
Объяснять появление такой информации взялась шеф-редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина. Она рассказала, что информацию сначала получили от депутатов и близких к отрасли экспертов.
Что сделать? Ясно – проверить непосредственно. Звоню. В телефонном разговоре Рябикин факт написания заявления подтверждает,
– рассказала журналистка.
Впрочем, отметила она, потом в переписке сам глава таможни уточнил, что "написать заявление и уйти – это разные вещи".
"Если честно, лично мне логика кажется странной. Еще ни одного человека не встречала, который хотел бы работать и одновременно писал заявление. Разве что – писать, чтобы шантажировать руководство", – отметила Соня Кошкина.
По ее словам, Павел Рябикин написал в фейсбуке опровержение сразу после выхода новости на сайте. Впрочем, на уточнение журналистов добавил пост Дубинского, чтобы показать, что "он не их имел в виду".
Такие дела, друзья мои. Я бы могла это прокомментировать, но не буду. Ограничусь изложением сухих фактов. Здесь и так все понятно,
– резюмировала журналистка.
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