Хватит саботировать вакцинацию. Надоело. "Украина закупила индийское фуфло, а в это время цивилизованный мир прививается Pfizer".

Что надоело?

Очередное смешивание понятий. Является ли Pfizer самой современной и хорошей вакциной? Да, и еще раз да. Это прорывная технология. Самая эффективная. Изобретение вакцины Pfizer и то, как она помогает победить коронавирус, – идеальный кейс. С одной стороны вирус побеждается с помощью технологического прогресса. С другой – победить его помогают дети турецких иммигрантов. Показывая, чем силен современный глобальный мир.

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Является ли тот факт, что у Pfizer крутая и самая современная вакцина свидетельством того, что Украина сейчас вакцинирует фуфлом? Нет.

Да, вакцина от AstraZeneca не такая супертехнологичная как у Pfizer. Но она работает. И она эффективная. И ею надо прививаться. Потому что только она у нас есть. Потому что альтернатива – тысячи смертей. Не появится у нас внезапно завтра с утра 20 миллионов вакцин Pfizer. Поэтому нужно исходить из реальности.

Виновата ли украинская власть в том, что у нас нет самых современных вакцин. Да, возможно, виновата. Но это не имеет значения, когда спор идет о том, прививаться или не прививаться. Потому что антивакцинаторы срывают вакцинацию хорошей вакциной. И это будет иметь последствия. В виде жизни людей. И в виде удара по экономике.

Принимайте решение в рамках реальности

Лучше ли было бы, если бы у нас был Pfizer. Конечно, лучше. Ну так и отдыхать лучше на Мальдивах, чем в Египте. Но это не значит, что если у вас выбор только сидеть дома или ехать в Египет, вы назло бабушке будете сидеть дома. Кушать горячий шашлык лучше, чем бутерброд с колбасой. Но это не значит, что надо кому-то назло умирать с голоду, если шашлыка нет, и есть только бутерброд.

У нас нет выбора, делать прививку Pfizer или индийско-британской вакциной. Его нет. И нужно принимать решение в рамках этой реальности. И в рамках этой реальности преступно противостоять вакцинации.

Стоит ли спрашивать у власти, почему у нас нет выбора?

Стоит. Но нельзя смешивать эти понятия.

Да, по вине коррупции и разгильдяйства у нас нет самых современных вакцин, которые, теоретически, у нас могли бы быть. Но это не значит, что мы не должны активно вакцинироваться тем, что у нас есть. Ругая власть нужно напоминать о коррупции при закупках и о том, что у нас нет самых лучших вакцин, но при этом нечестно, опасно и даже преступно, нивелировать качество индийско-британской вакцины.

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Политиканство и ненависть к власти, иногда обоснованная, а иногда и нет, не должны стоить жизней простым людям. Это про ответственность. Каждый, кто сдерживает вакцинацию, будет отвечать за смерти людей. Каждый, кто саботирует вакцинацию, ставя под сомнение качество хорошей вакцины, будет виновен в смерти людей.

Уже и Канада закупает индийскую вакцину, и посол Британии говорит, что вакцина Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 являются идентичными.

CoviShield – просто лицензионное название AZD1222, произведенной в Индии. Это говорит н украинский чиновник, это говорит посол Ее Величества.

Но все равно в украинском пространстве продолжают поносить вакцину, которая эффективна и не угрожает здоровью.

Что вы получаете взамен на вакцинацию?

Люди ничего не теряют, если прививаются этой вакциной. Но при этом уменьшают шанс заболеть. Сильно уменьшают свои шансы получить осложнения, если все-таки заболеют. И уменьшают шансы заразить близких, которые могут не перенести коронавирус. Поэтому если у вас есть возможность привиться, а вы этого не делаете, то вы безответственно ставите под угрозу жизни людей.

Да, индийская вакцина может быть не такой эффективной, как Pfizer. И страны с бедной и коррумпированной экономикой часто вынуждены получать не лучший пирог со стола. Но это говорит лишь об одном. Надо делать реформы и бороться с коррупцией. Чтобы выйти из числа беднейших. А пока не вышли, сохранять жизни людей с помощью той вакцины, которая есть. Да, нужно сажать в тюрьму тех, кто хотел закупать китайскую вакцину через посредника. Но при этом надо вакцинироваться. Да, надо задавать вопрос тем людям, кто открыл Буковель и дал старт новой волне вируса в Украине. Но при этом надо вакцинироваться.

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Да, можно ругать власть за коррупцию и разгильдяйство. Но это не значит, что надо мешать власти проводить вакцинацию. Мешать делать свою работу.