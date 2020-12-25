Санкции, которые хоронят военную промышленность России, суд в Гааге за военные преступления на Донбассе и в Крыму, протесты в Хабаровске, опозорившаяся неудачной попыткой отравления Навального ФСБ, геополитический провал и избрание Джо Байдена президентом США – это не полный перечень событий, которые за этот уходящий год, максимально приблизили свержение кремлевского карлика Владимира Путина.

2020 год стал худшим годом для Путина. О том, как Байден окончательно уничтожит путинский режим уже в 2021 году – читайте в блоге "Теории заговора" на 24 канале.

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Америка VS Россия

Начать хочу с прекраснейшей новости – Америка решила окончательно уничтожить военную, авиационную и космическую промышленность России.

Видимо директору "Роскосмоса" Рогозину теперь самому придется на батуте прыгать в космос. Кроме того, США отказываются иметь хоть какие-то контакты с силовыми ведомствами РФ.

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Несмотря на мольбы Путина в начале года не вводить санкции из-за пандемии, Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США накануне ввело торговые санкции против 45 российских компаний.

Кроме компаний в списке есть 2 ведомства России:

Минобороны;

Служба внешней разведки.

Отныне американцам запрещено иметь дело с этими компаниями – продавать им технологии, комплектующие и оборудование. В то же время у россиян теперь нельзя ничего покупать.

Как правило, если американцы закрывают для себя какой-то российский рынок, то и европейцы отказываются иметь с ним дело.

Санкции против России

В санкционный список попали все российские авиационные, космические, оптико-механические заводы. Отныне они просто остаются без поставок западных комплектующих.

Авиация

Любой российский гражданский самолет, который часто состоит на 70% из американских или европейских запчастей, просто перестанет выпускаться. Всё, можно эти заводы сворачивать, или производить на них матрешки, или кокошники.

С авиацией вообще забавная штука. Американские санкции по сути хоронят производство самолета Sukhoi Superjet 100, которым так гордились в Кремле, так как без западных технологий самолет превращается в жестяную коробку, не более.

Кроме того среднемагистральный самолет МС-21, в разработку которого Кремль вбухал миллионы рублей, так и не вылетит из ангара. Его производство уже откладывали в 2019 году из-за всё тех же санкций Америки, а теперь его можно и вовсе похоронить.

Останутся в ангарах и российские вертолеты, ведь эта отрасль тоже отныне под санкциями.

Космос

Космос тоже может стать закрытым для Кремля. Ведь американские космические технологии теперь под замком для российских ракет. Похоже, Рогозину теперь самому придется пользоваться батутом, чтобы отправлять российских космонавтов на МКС.

Как реагируют в России

В России, конечно же, завопили, мол эти санкции нелегитимны, они подрывают мощь и потенциал российского производства.

Понятно, что Америка, в сложных условиях пандемии, банально устраняет даже самых слабых конкурентов и пользуется тем, что за 20 лет правления Путина Россия не смогла разработать ни одной достойной технологии, а продолжала жить на нефтегазовые долары.

Но с другой стороны, те же американцы понимают, что из-за санкций, 45 огромных российских компаний могут просто остановится и виноват в этом будет лично Путин.

И тогда протесты рабочих этих компаний могут поднять такую волну протестов, что Путину придется понервничать. И очень показательно, что происходит это накануне парламентских выборов осенью 2021 в России. А Хабаровск показал, что протесты могут быть массовыми и длительными.

Но, давайте отмотаем время немного назад, и вспомним еще несколько эпизодов, из-за которых кресло под Путиным начало стремительно шататься.

Отравление Навального

Уже всем очевидно, что отравили оппозиционера Новичком именно российские ФСБшники, один из которых даже признался в этом по телефону.

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Я не буду пересказывать всё расследование нескольких авторитетных изданий, я лишь акцентирую внимание на том, что этот эпизод показал насколько ничтожна Служба безопасности Путина, которая всегда считалась чуть ли не главным оплотом кремлевского карлика.



Алексей Навальный / Фото riafan

Этот эпизод показал, что ФСБ застряло где-то в 90-х и не знает о современных технологиях, которые сейчас доступны уже рядовому пользователю, не то что спецслужбам.

ФСБшники стали простыми бандитами, отжимающими бизнес и устраняющими политических конкурентов Путина.

Казалось бы, у Путина в рукаве остаются хакеры, которые в 2016 году повлияли на ход событий американских выборов, мол, они смогут дальше терроризировать мир. Но нет. И их эпоха, похоже, подошла к концу в 2020 году.

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Российские хакеры в США

Позволю себе маленькое лирическое отступление. Когда во время выборов в США не было громких заявлений о вмешательстве России, я удивился.

Ну, как так, где же эти пресловутые хакеры внешней разведки РФ, которые помогли Трампу победить на выборах в 2016 году? Неужели Кремль не затеял грязную политическую игру?

Но, моё удивление длилось недолго, а именно до 13 декабря. Именно в тот день, руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот сообщил о самой масштабной кибератаке на правительственные компьютерные сети США.

Под ударом оказались Министерство торговли, финансов, национальной безопасности, Госдепартамент и даже ядерная лаборатория Министерства энергетики. Я уже молчу о частных компаниях. После выявления атаки и расследования, госсекретарь США Майк Помпео обвинил в ней именно Россию и снова заявил, что РФ является врагом №1 для США.

Оказалось, что Кремль еще с марта 2020 года шпионил за правительственными структурами США. Тогда, российские хакеры проникли в системы компании SolarWinds, которая производит софт для управления и обеспечения безопасности компьютерных систем.

Отсюда вирус и разошелся по американским сетям. По сути россияне 8 месяцев отслеживали все действия американцев в сети.

Выборы в США

Как только о кибератаке россиян стало известно, Путин, который до того молчал, вдруг официально поздравил Джо Байдена с победой на выборах и даже призвал к диалогу и контактам.

Очевидно, что Путин рассчитывал, что ему удастся следить за действиями нового президента, так сказать копаться в его грязном белье и таким образом шантажировать нового президента. Но трюк не удался, и Путину пришлось лебезить перед Байденом в надежде, что тот как-то изменит свои планы наказать Кремль.

Больше о выборах в США – читайте по ссылке.

Каким будет наказание

А наказание будет и довольно жесткое. В команде Байдена уже заявили, что эта атака не останется без ответа и намекнули на санкции из ада, которые лежат в Сенате и ждут своего звездного часа.

Согласно им, предлагается арестовывать любые активы россиян на территории Америки, а теперь еще и Европы. А россиянам придется доказывать, действительно ли эти активы законны, в противном случае им их просто не вернут.

Более того, эксперты уже отмечают, что команда Байдена перейдет от оборонительной тактики, к тактике нападения. По факту это значит, что теперь американцы будут атаковать компьютерные системы России и с легкостью могут положить всю сеть, например, Газпрома.



Джо Байден / Фото dhakatribune.com

К тому же теперь Байден сможет покопаться в грязном белье Путина и его окружения и обнародовать все их грязные делишки.

"Северный поток-2"

Но Путину пришлось лебезить перед Байденом и еще по одной причине – "Северный поток-2". В начале декабря Конгресс США одобрил новый пакет санкций против компаний, которые на пушечный выстрел приблизятся к газопроводу.

По факту, строительство дорогущего проекта Кремля застыло. И вот на ежегодной пресс-конференции Путин почти просит США смиловаться, мол этот проект важен больше Европе, чем России. А потому его нужно достроить. Но, что-то мне подсказывает, что никаких смягчений от администрации Байдена ждать не стоит.

Справка. "Северный поток-2" – магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС. "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Газопровод должен поставлять газ в Европу в обход Украины.

Поэтому совсем не удивительно, что в последние месяцы уходящего года, Путин готовит себе пути отступления и принимает законы, которые защищают его от преследования после отставки с поста президента.

А отставка эта всё более вероятна – российский вороватый бизнес всё больше оказывается зажатым и виной тому лично Путин. Вот такой он 2020 год – худший год для Путина, который может оказаться роковым.