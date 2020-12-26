В российском правительстве Крыма сообщили, что готовятся к худшим сценариям с водоснабжением полуострова. Украинские власти заявили, что помогут с водой только в случае, если ситуация в Крыму будет признана гуманитарной катастрофой.

Об этом говорится в свежем выпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы".

Также в выпуске:

2020 год стал для Крыма одним из самых засушливых за последние полтора столетия и наиболее вододефицитным с начала аннексии полуострова. Однако еще в начале года подконтрольные России чиновники полуострова отрицали масштабы проблемы.

Российская власть Крыма в 2020 году сначала бурила скважины, а затем пыталась перебросить воду из одного водохранилища в другое. Но впоследствии даже Аксенов признал, что продолжать добывать подземную воду – опасно.

Ведущий:

Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.