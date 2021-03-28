Художественная галерея хочет выкупить разрисованные двери из Офиса Президента
Общественная организация "Речовий доказ" предложила Офису Президента выкупить двери, которые разрисовали во время протеста в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко. Их хотят приобрести дороже, чем стоят новые.
Источник:фейсбук Евгении Закревской
Адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская обнародовала обращение организации к президенту и главе ОП.
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Почему двери хотят выкупить
Отметили, что двери в таком виде имеют художественную ценность. В организации убеждены, что их реставрация фактически уничтожит артобьект.
Закревская рассказала, что галерея надеется выгодно продать двери на аукционе.
Все риски, связанные с аукционом, несет галерея. Для ОП это просто вариант продать эти двери дороже новых – отличная экономия бюджетных денег,
– написала адвокат.
Женщина добавила, что галерея хочет выкупить двери по цене на 10% дороже, чем стоимость новых.
Протесты за Стерненко на Банковой: что надо знать
- Под Офисом Президента 20 марта состоялась акция протеста в поддержку Стерненко. Сначала демонстрация была мирной, но потом переросла в беспорядок.
- Некоторые митингующие разрисовали здание ОП и выбили стекла.
- У президента утверждают, что участники акции нанесли ущерб на 2 миллиона гривен.
- Кстати, поврежденные двери 25 марта появились в эфире канала "1+1". Их принесли на вечер.
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