Общественная организация "Речовий доказ" предложила Офису Президента выкупить двери, которые разрисовали во время протеста в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко. Их хотят приобрести дороже, чем стоят новые.

Адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская обнародовала обращение организации к президенту и главе ОП.

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Почему двери хотят выкупить

Отметили, что двери в таком виде имеют художественную ценность. В организации убеждены, что их реставрация фактически уничтожит артобьект.

Закревская рассказала, что галерея надеется выгодно продать двери на аукционе.

Все риски, связанные с аукционом, несет галерея. Для ОП это просто вариант продать эти двери дороже новых – отличная экономия бюджетных денег,

– написала адвокат.

Женщина добавила, что галерея хочет выкупить двери по цене на 10% дороже, чем стоимость новых.

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