Хто переміг на довиборах на Прикарпатті: результати екзитполу
В окрузі №87, що в Івано-Франківській області, 28 березня пройшли довибори до Верховної Ради. За результатами екзитполу, перемогу здобув Олександр Шевенко.
Источник:"Рейтинг"
На виборчій дільниці № 87 в Івано-Франківській області за перемогу боролися 14 кандидатів. З відривом, як свідчить екзитпол, до Верховної Ради проходить ...
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Вибори на 87 окрузі: результати екзитполу
- Михайло Ноняк
- Олександр Леонідович Шевченко
- Руслан Зозуля
- Руслан Кошулинський
- Юрій Юрченко
- Василь Вірастюк
- Юрій Голіней
- Йосип Резеш
- Руслан Дереворіз
- Марія Жолоб
- Іван Макар
- Сергій Сивачук
- Олександр Леонідович Шевченко
- Олександр Петрович Шевченко.
Довибори на Прикарпатті: яка причина
- У листопаді минулого року депутат-мажоритарник Верховної ради України Зіновій Андрійович написав заяву про складання депутатських повноважень. Його на місцевих виборах обрали очільником Надвірнянської ОТГ.
- 2 березня ЦВК завершила процес реєстрації кандидатів. За мандат нардепа у 87-му окрузі змагалися 14 претендентів, ще 22 – комісія відмовила у реєстрації.
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