Бывший генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что президент Владимир Зеленский пытается понравиться новой администрации США. Речь идет о последних шагах по санкциям и задержанию фигурантов дела "Приватбанк".

По словам Рябошапки, Зеленский понимает, что в прошлом году допустил серьезную ошибку, когда "пытался заигрывать с предыдущей администрацией США".

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Смена власти в Вашингтоне серьезно влияет на мировоззрение этих людей (офиса Президента – 24 канал). Они пытаются понравиться новой администрации Байдена и заручиться их поддержкой,

– пояснил экс-генпрокурор.

Слишком радикальные шаги, – Рябошапка

Шаги Зеленского не являются стабильными. По мнению Рябошапки, они "слишком радикальны, фактически крайности".

"С одной стороны, он применяет санкции к каналам, которые являются, фактически, оружием в руках нашего врага – России. С другой стороны, продолжается история с делами людей из ближайшего окружения президента, продолжаются атаки на НАБУ и попытки взять под контроль антикоррупционную прокуратуру", – подчеркнул Рябошапка.

Бывшего генпрокурора пугает такая непредсказуемость президента.

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Кстати, по мнению Рябошапки, администрация Джо Байдена не "купится" на такие действия, потому что она значительно профессиональнее. Для того, чтобы укрепить отношения между США и Украиной нашему президенту нужно очистить свое окружение и изменить правительство.

О каких "радикальных" шагах президента говорит Рябошапка