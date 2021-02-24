Пытаются понравиться новой администрации США, – Рябошапка о санкциях против Медведчука
Бывший генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что президент Владимир Зеленский пытается понравиться новой администрации США. Речь идет о последних шагах по санкциям и задержанию фигурантов дела "Приватбанк".
Источник:"Голос Америки"
По словам Рябошапки, Зеленский понимает, что в прошлом году допустил серьезную ошибку, когда "пытался заигрывать с предыдущей администрацией США".
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Смена власти в Вашингтоне серьезно влияет на мировоззрение этих людей (офиса Президента – 24 канал). Они пытаются понравиться новой администрации Байдена и заручиться их поддержкой,
– пояснил экс-генпрокурор.
Слишком радикальные шаги, – Рябошапка
Шаги Зеленского не являются стабильными. По мнению Рябошапки, они "слишком радикальны, фактически крайности".
"С одной стороны, он применяет санкции к каналам, которые являются, фактически, оружием в руках нашего врага – России. С другой стороны, продолжается история с делами людей из ближайшего окружения президента, продолжаются атаки на НАБУ и попытки взять под контроль антикоррупционную прокуратуру", – подчеркнул Рябошапка.
Бывшего генпрокурора пугает такая непредсказуемость президента.
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Кстати, по мнению Рябошапки, администрация Джо Байдена не "купится" на такие действия, потому что она значительно профессиональнее. Для того, чтобы укрепить отношения между США и Украиной нашему президенту нужно очистить свое окружение и изменить правительство.
О каких "радикальных" шагах президента говорит Рябошапка
- 2 февраля Зеленский подписал указ о введении санкций против официального владельца пророссийских телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина" Тараса Козака. В тот же день эти СМИ прекратили свое вещание.
- 19 февраля ввели ограничения против кума Владимира Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще ряда лиц. Их обвинили в финансировании террористов.
- 22 февраля бывшим чиновникам "Приватбанка" сообщили подозрения в растрате денег банка на сумму 137 миллионов гривен.
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