Сторонники заключенного активиста Сергея Стерненко 20 марта пикетируют Офис Президента. Антон Геращенко заявил, что протестующие на самом деле якобы хотят, чтобы пролилась кровь.

Акцию специально запланировали на вечер, – Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что на протесте под Офисом Президента есть люди, которые заказали провокации.

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Заказчики этой провокации мечтают, чтобы вышла полиция и пролилась кровь. После этого президента обвинят в том, что он использует силу на мирных митингах,

– заявил Геращенко.

В то же время Геращенко подчеркнул, что полиция не поддастся на такие провокации и у них есть достаточно сил, чтобы обеспечить порядок.

Протестующие понесут ответственность

Он также добавил, что протестующие понесут ответственность за хулиганские действия. Их лица попали на камеры наблюдения. Однако, по словам чиновника, мирным протестующим нечего бояться.

"Последний митинг по этому поводу был днем. Тогда не было никаких насильственных действий. Сейчас специально организаторы запланировали акцию на вечер, думают будет больше агрессии. Они думают, что так будет легче скрывать свое лицо, но камеры все видят", – сказал Геращенко.

Кто является заказчиком провокаций

Заместитель министра считает, что заказчиком такой акции является 5 президент Петр Порошенко.

Заинтересованным лицом является Петр Алексеевич Порошенко. Это мое личное мнение. Ему нужно делать все для того, чтобы было хуже. Потому что чем хуже, тем лучше для него,

– заявил Геращенко.

Заметим, чиновник добавил, что пострадавших на акции нет.

Главное об акции под ОП

Сторонники Стерненко собрались на Банковой в 19:00. Они пришли, чтобы поддержать активиста, ведь тот 20 марта в СИЗО отмечает свой 26 день рождения.

Протестующие скандировали "Стерненку волю!" и "Аваков – черт". Кроме того, они зажгли файеры и забросали здание дымовыми шашками.

Впоследствии активисты обрисовали красками Офис Президента, а также разбили окно.

Правоохранители практически не вмешивались в действия протестующих.

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