"Культурный туризм": в Хотинской крепости главный сувенир – русская матрешка – фото
На территории Хотинской крепости продают русские матрешки. Более того, это едва ли не главный сувенир на полках.
Источник:Телеграм Макса Бужанского
Соответствующие фото опубликовал в сети нардеп Максим Бужанский.
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В Хотине продают русские матрешки
Так, на полках разместили сразу несколько видов русских сувениров.
Культурный туризм, махни в Хотин за матрешкой,
– написал нардеп.
Матрешки в Хотине / Фото Максима Бужанского
Кроме того, он опубликовал фотосравнение сувенирной лавки в Хотине и в Афинах. На втором фото – Афинский акрополь, где продают бюсты известных греческих деятелей.
"Разве бы вы не купили себе бюст Хмельницкого, Сагайдачного, Ходкевича? А где бы вы их купили, если вам пытаются продать матрешек? Тот случай, когда не понимаю ни спроса, ни предложения", – подытожил политик.
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