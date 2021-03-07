Соответствующие фото опубликовал в сети нардеп Максим Бужанский.

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Так, на полках разместили сразу несколько видов русских сувениров.

Культурный туризм, махни в Хотин за матрешкой,

– написал нардеп.



Матрешки в Хотине / Фото Максима Бужанского

Кроме того, он опубликовал фотосравнение сувенирной лавки в Хотине и в Афинах. На втором фото – Афинский акрополь, где продают бюсты известных греческих деятелей.

"Разве бы вы не купили себе бюст Хмельницкого, Сагайдачного, Ходкевича? А где бы вы их купили, если вам пытаются продать матрешек? Тот случай, когда не понимаю ни спроса, ни предложения", – подытожил политик.

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