Обвинительный акт уже направили в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

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Задержание мужчины / Фото Офиса генпрокурора

Что грозит мужчине

Если вину обвиняемого докажут, то ему грозит до 15 лет заключения. Дело в том, что мужчина ранее уже был судим за разбойное нападение.

Дело расследовала Служба безопасности Украины.

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