Хотел взорвать водоканал и сотрудничал с ФСБ: на Ровненщине будут судить диверсанта
Жителя Одесской области будут судить за попытку взорвать водоканал на Ровненщине. Однако, кроме этого, мужчину обвиняют в государственной измене и диверсии.
Обвинительный акт уже направили в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
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Что пытался сделать подозреваемый
- В мае 2020 года пытался связаться со спецслужбами России. Ему удалось связаться с лицом, утверждавшим, что является работником Федеральной службы безопасности.
- Затем мужчина якобы, как выполнение задания, собирал подробную информацию о военном объекте в Одесской области.
- В сентябре 2020 года обвиняемый хотел взорвать объект "Ровноводоканала". Якобы это тоже было указанием куратора. Именно тогда мужчину и задержали.
Задержание мужчины / Фото Офиса генпрокурора
Что грозит мужчине
Если вину обвиняемого докажут, то ему грозит до 15 лет заключения. Дело в том, что мужчина ранее уже был судим за разбойное нападение.
Дело расследовала Служба безопасности Украины.
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