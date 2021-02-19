Хотел "отмазать" пьяного водителя: судье, предлагавшему взятку, дали 2 года тюрьмы
Судью Апелляционного суда Черкасской области Владимира Пономаренко признали виновным и приговорили к 2 годам тюрьмы. Все из-за взятки другому судье для того, чтобы "отмазать" пьяного водителя.
Источник:Центр противодействия коррупции
Приговор вынес Высший антикоррупционный суд. Решение можно обжаловать.
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Приговор приняли судьи Леся Федорак, Игорь Строгый и Виктор Маслов. Отметили, что в отношении их Высший совет правосудия открыл дисциплинарное производство. Еще до рассмотрения судей обвинили в "систематических нарушениях".
Но о "ценностных" отличиях судей Антикоррупционного суда, которые показывают беспрецедентный в истории Украины результат, и членах Высшего совета правосудия вы и так знаете,
– говорится в сообщении ГПК.
Что известно о похожих ситуациях с судьями
- На этой неделе, 16 февраля, из-за взятки судья из Закарпатья получил 6 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.
- Накануне юристы Фонда DEJURE подали дисциплинарные жалобы в отношении 70 судей. Среди них и в отношении судьи Дарницкого районного суда города Киева Андрея Скубы. В течение 2 лет Скуба освободил 22 водителей от админответственности.
Наказание за вождение в нетрезвом состоянии / Инфографика 24 канала
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