Судью Апелляционного суда Черкасской области Владимира Пономаренко признали виновным и приговорили к 2 годам тюрьмы. Все из-за взятки другому судье для того, чтобы "отмазать" пьяного водителя.

Приговор вынес Высший антикоррупционный суд. Решение можно обжаловать.

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Приговор приняли судьи Леся Федорак, Игорь Строгый и Виктор Маслов. Отметили, что в отношении их Высший совет правосудия открыл дисциплинарное производство. Еще до рассмотрения судей обвинили в "систематических нарушениях".

Но о "ценностных" отличиях судей Антикоррупционного суда, которые показывают беспрецедентный в истории Украины результат, и членах Высшего совета правосудия вы и так знаете,

– говорится в сообщении ГПК.