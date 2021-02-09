У Хорватії засудили чоловіка, який вбив вагітну українку в Дніпрі
Окружний суд хорватського міста Спліт засудив 36-річного чоловіка до 35 років ув'язнення через жорстке вбивство, яке він вчинив на території України.
Источник:Прокуратура Дніпропетровської області
Як зазначили правоохоронці, покарання злочинець отримав завдяки міжнародному співробітництву українських слідчих та прокурорів зі своїми хорватськими колегами.
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Справу розслідували українці, а її матеріали після закінчення досудового розслідування передали до Хорватії.
Побив та втік
Судді визнали, що у 2013 році в одному з хостелів Дніпра 36-річний хорват на смерть забив вагітну українку, після чого втік з країни.
- Між іноземцем та жінкою виникла сварка, через яку чоловік накинувся на жінку з кулаками.
- Зловмисник завдав потерпілій численних ударів по голові, від яких вона втратила свідомість та померла.
- Зрозумівши, що сталося, іноземець покинув місце злочину та поїхав до Хорватії.
Підозрюваного у скоєнні злочину затримали та звинуватили у вбивстві з обтяжуючими обставинами. Судді призначили йому покарання у вигляді 35 років ув'язнення.
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