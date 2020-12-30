Хорватию 28 и 29 декабря всколыхнули несколько мощных землетрясений. Известно о по меньшей мере десятках раненых и 7 погибших. По предварительной информации, украинцев среди пострадавших нет.

Однако украинский МИД продолжает проверять данные. Об этом сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в Твиттере. Актуально В Хорватии снова произошло землетрясение: погибла девочка – фото, видео последствий Кирилич отметил, что существенно пострадало здание посольства. По предварительной информации, украинцев нет среди пострадавших в результате землетрясения в Петрине, Хорватия,

– написал он. Важно! Для экстренной помощи украинцы в Хорватии могут звонить в посольство по номеру +385 91 605 1010. Землетрясение в Хорватии: главное Первые 2 землетрясения прошли в Хорватии 28 декабря. Стихия разрушила дома, о пострадавших не сообщали.

Однако следующее землетрясение магнитудой 6,4 произошло в центре Хорватии уже 29 декабря. Наибольший вред подземные толчки нанесли городу Петриня. Мэр заявил, что в результате землетрясения почти половина города разрушена.

Из-за землетрясения часть хорватской столицы оказалась без света . Многим жителям города пришлось выйти на улицы.

землетрясения часть хорватской столицы . Многим жителям города пришлось выйти на улицы. В результате землетрясения погибли по меньшей мере 7 человек, среди них и 12-летняя девочка. В Хорватии снова произошло землетрясение / Фото N1, AM, Evi