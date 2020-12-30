В Хорватии произошла серия мощных землетрясений: есть ли среди пострадавших украинцы
Хорватию 28 и 29 декабря всколыхнули несколько мощных землетрясений. Известно о по меньшей мере десятках раненых и 7 погибших. По предварительной информации, украинцев среди пострадавших нет.
Однако украинский МИД продолжает проверять данные. Об этом сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в Твиттере.
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Кирилич отметил, что существенно пострадало здание посольства.
По предварительной информации, украинцев нет среди пострадавших в результате землетрясения в Петрине, Хорватия,
– написал он.
Землетрясение в Хорватии: главное
- Первые 2 землетрясения прошли в Хорватии 28 декабря. Стихия разрушила дома, о пострадавших не сообщали.
- Однако следующее землетрясение магнитудой 6,4 произошло в центре Хорватии уже 29 декабря. Наибольший вред подземные толчки нанесли городу Петриня. Мэр заявил, что в результате землетрясения почти половина города разрушена.
- Из-за землетрясения часть хорватской столицы оказалась без света. Многим жителям города пришлось выйти на улицы.
- В результате землетрясения погибли по меньшей мере 7 человек, среди них и 12-летняя девочка.
В Хорватии снова произошло землетрясение / Фото N1, AM, Evi
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