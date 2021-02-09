Окружной суд хорватского города Сплит приговорил 36-летнего мужчину к 35 годам заключения из-за жесткого убийства, которое он совершил на территории Украины.

Как отметили правоохранители, наказание преступник получил благодаря международному сотрудничеству украинских следователей и прокуроров со своими хорватскими коллегами.

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Дело расследовали украинцы, а его материалы после окончания досудебного расследования передали в Хорватию.

Избил и убежал

Судьи признали, что в 2013 году в одном из хостелов Днепра 36-летний хорват насмерть забил беременную украинку, после чего бежал из страны.

Между иностранцем и женщиной возникла ссора, из-за которой мужчина набросился на женщину с кулаками.

Злоумышленник нанес потерпевшей многочисленные удары по голове, от которых она потеряла сознание и умерла.

Поняв, что произошло, иностранец покинул место преступления и уехал в Хорватию.

Подозреваемого в совершении преступления задержали и обвинили в убийстве с отягчающими обстоятельствами. Судьи назначили ему наказание в виде 35 лет заключения.