Важливі для українців, які вмирають на фронті, – Хомчак про слова Байдена щодо "Путіна-вбивці"
Руслан Хомчак заявив, що погоджується зі заявою Джо Байдена, що Володимир Путін – убивця. Головнокомандувач Збройних сил України наголосив, що ці слова важливі для українців, які помирають від російських куль.
Источник:"Гордон"
Хомчак в інтерв'ю головній редакторці видання Олесі Бацман розповів, чи дав би таку ж відповідь, як і Байден, на запитання про Путіна.
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Хомчак про важливість слів Байдена про Путіна-вбивцю
Звісно (погоджуються з Байденом – 24 канал). Як може відповісти головнокомандувач ЗСУ, який пройшов цю війну з першого дня і безпосередньо воював із підрозділами й частинами збройних сил Росії? Мені дуже імпонує, що президент США може сказати й говорить те, що він говорить,
– зазначив Хомчак.
Він уточнив, що світові лідери здебільшого висловлюються дипломатичніше. Однак Байден "чітко та зрозуміло своїми словами дав оцінку".
Генерал-полковник наголосив, що для українців, які вмирають від російських куль, мін і снарядів, було дуже важливо почути таке висловлювання президента США.
За його Хомчака, мета Путіна – щоб Україна залишилася у сфері його впливу. Однак народ вже хоче жити за європейськи стандартами, а не радянськими.
Коротко про резонансну заяву Байдена
- Раніше на питання журналістів про те, чи вважає Байден вбивцею російського президента, той відповів ствердно.
- У Росії відразу заявили, що висилають свого посла з Вашингтона для консультацій.
- Сам російський лідер на слова американського колеги відреагував дитячою приказкою: "хто обзивається, той сам так називається".
- Згодом Путін запропонував Байдену продовжити дискусію у прямому ефірі, однак у Білому домі заявили, що глава держави зайнятий.
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