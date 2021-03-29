Руслан Хомчак заявил, что соглашается с заявлением Джо Байдена, что Владимир Путин – убийца. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины подчеркнул, что эти слова важны для украинцев, которые умирают от русских пуль.

Хомчак в интервью главному редактору издания Алеси Бацман рассказал, дал ли бы такой же ответ, как и Байден, на вопрос о Путине.

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Хомчак о важности слов Байдена о Путине-убийце

Конечно (соглашаются с Байденом – 24 канал). Как может ответить главнокомандующий ВСУ, который прошел эту войну с первого дня и непосредственно воевал с подразделениями и частями вооруженных сил России? Мне очень импонирует, что президент США может сказать и говорит то, что он говорит,

– отметил Хомчак.

Он уточнил, что мировые лидеры в основном высказываются дипломатичнее. Однако Байден "четко и понятно своими словами дал оценку".

Генерал-полковник подчеркнул, что для украинцев, которые умирают от российских пуль, мин и снарядов, было очень важно услышать такое высказывание президента США.

По его словам, цель Путина – чтобы Украина осталась в сфере его влияния. Однако народ уже хочет жить по европейским стандартам, а не советским.

Коротко о резонансном заявлении Байдена