Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак 30 березня виступив з трибуни Верховної Ради. Його доповідь стосувалася загострення на Донбасі та обстріл Шумів, внаслідок якого загинули 4 українських захисники, ще 2 – отримали поранення.

Хомчак заявив, що станом на 30 березня вздовж державного кордону України стоять 28 батальйонних тактичних груп противника. Крім того, Росія нарощує потужності, зокрема переміщує ще групи до купованих територій. Важливо Україна в небезпеці, – Хомчак пояснив, чи готові ЗСУ піти у наступ на Донбас Новина доповнюється... Після виступу Хомчака нардепи мають затвердити постанову про засудження дій Росії. Бій біля Шумів: головне 26 березня у районі Шумів проросійські бойовики кілька годин обстрілювали позиції наших захисників. Внаслідок цього 4 наших захисників загинули, ще 2 – отримали поранення.

Українська сторона не відразу змогла евакуювати поранених бійців та забрати тіла загиблих героїв. Але після тривалих перемовин за участю ОБСЄ це таки вдалося зробити.

Володимир Зеленський оголосив, що проведе розмови з усіма лідерами нормандської четвірки. Щоправда, президент Росії Володимир Путін не планує розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Зауважимо, що 30 березня відбудеться одразу 3 позачергових засідань Верховної Ради. Які ще питання розглянуть нардепи Протест під ОП. Як пояснив Арахамія, нардепи заслухають доповідь очільників СБУ, ДБР та Нацгвардії щодо протесту на підтримку Сергія Стерненка, який відбувся 20 березня під Офісом Президента.

Як пояснив Арахамія, нардепи заслухають доповідь очільників СБУ, ДБР та Нацгвардії щодо протесту на підтримку Сергія Стерненка, який відбувся 20 березня під Офісом Президента. Низка економічних законів. Ця частина позачергового засідання Ради міститиме низку питань економічного характеру. Мовиться про питання надання допомоги підприємцям на час карантину.