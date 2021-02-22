Руслан Хомчак убежден, что режим тишины в оккупированном Донбассе продолжается уже 211 день. В то же время российские боевики ведут провокационные обстрелы.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Хомчак во время пресс-конференции сообщил, что наши воины соблюдают режим прекращения огня.

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Многие люди сегодня сомневаются в том, что это (прекращение огня – 24 канал) выполняется, но я хочу подчеркнуть, что это выполняется, в основном, ВСУ и, к сожалению, не в полной мере выполняется нашим врагом – вооруженными формированиями России,

– отметил Хомчак.

Что еще сказал Хомчак

На отдельных территориях оккупанты ведут "провокационные" обстрелы.

Российские боевики стреляют вдоль всей линии соприкосновения. Иногда оккупанты затихают, иногда – активизируются.

Чаще всего боевики активизируются во время заседания Трехсторонней контактной группы. Сейчас их агрессию можно объяснить решением СНБО о введении санкций против соответствующих лиц и компаний.

Главная цель обстрелов – создать иллюзию, что огонь якобы открывают по гражданским жителям воины ВСУ.

Украинские защитники могут открыть огонь, если существует угроза их жизни и здоровью.

В то же время все обвинения в адрес ВСУ о несоблюдении режима прекращения огня являются провокациями "противоположной стороны".

Что происходит на Донбассе