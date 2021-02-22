Десятки погибших и сотни обстрелов: Хомчак убежден, что на Донбассе продолжается режим тишины
Руслан Хомчак убежден, что режим тишины в оккупированном Донбассе продолжается уже 211 день. В то же время российские боевики ведут провокационные обстрелы.
Источник:24 канал
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Хомчак во время пресс-конференции сообщил, что наши воины соблюдают режим прекращения огня.
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Многие люди сегодня сомневаются в том, что это (прекращение огня – 24 канал) выполняется, но я хочу подчеркнуть, что это выполняется, в основном, ВСУ и, к сожалению, не в полной мере выполняется нашим врагом – вооруженными формированиями России,
– отметил Хомчак.
Что еще сказал Хомчак
- На отдельных территориях оккупанты ведут "провокационные" обстрелы.
- Российские боевики стреляют вдоль всей линии соприкосновения. Иногда оккупанты затихают, иногда – активизируются.
- Чаще всего боевики активизируются во время заседания Трехсторонней контактной группы. Сейчас их агрессию можно объяснить решением СНБО о введении санкций против соответствующих лиц и компаний.
- Главная цель обстрелов – создать иллюзию, что огонь якобы открывают по гражданским жителям воины ВСУ.
- Украинские защитники могут открыть огонь, если существует угроза их жизни и здоровью.
- В то же время все обвинения в адрес ВСУ о несоблюдении режима прекращения огня являются провокациями "противоположной стороны".
Что происходит на Донбассе
- Прекращение огня в Донбассе началось 27 июля 2020 года.
- За это время ОБСЕ насчитала почти 7 тысяч случаев нарушения режима тишины со стороны оккупантов.
- В течение 2020 года на Донбассе погибли по меньшей мере 75 украинских воинов.
- С начала 2021 года российские боевики убили уже 12 украинских защитников.
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