Главнокомандующий ВСУ прокомментировал обострение ситуации в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе. По его мнению, здесь повлияли заседания ТКГ, а также и СНБО, на котором приняли санкции против Медведчука.

Об этом говорится в заявлении Руслана Хомчака, опубликованном 20 февраля на официальном сайте Вооруженных сил Украины.

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Заявление главнокомандующего ВСУ Хомчака от 20 февраля: основные тезисы

В зоне ответственности Объединенных сил на Донбассе на отдельных участках линии разграничения фиксируют обострения. Речь о провокациях со стороны боевиков: они обстреливают позиции бойцов ВСУ и мирные населенные пункты.

Что важно, обострение происходит в основном накануне заседаний Трехсторонней контактной группы, после заседаний Совета национальной безопасности и обороны и тому подобное.

Напомним, 19 февраля Украина ввела санкции против народного депутата Виктора Медведчука, его жены и еще нескольких лиц и компаний за причастность к финансированию терроризма на Донбассе.

Также Хомчак отметил следующее:

Основная цель провокаций – создание иллюзии обстрелов со стороны ВСУ по населенным пунктам с применением запрещенного тяжелого вооружения, а значит – дискредитация Объединенных сил.

Хомчак сообщил, что 20 февраля боевики обстреляли из 120-миллиметровых минометов позиции ВСУ, поселок Новгородское и район Южного.

Кроме того, с позиций у Горловки боевики открыли огонь по собственным позициям у газораспределительной станции. Известно, что один наемник погиб, есть и раненые.

Впрочем, в целом главнокомандующий ВСУ ситуацию на фронте оценивает как стабильную и контролируемую. Украинцы придерживаются всех взятых на себя обязательств, но и всегда готовы к открытию огня в ответ, если есть угроза их жизням.

Любые обвинения Вооруженных сил Украины в несоблюдении ими режима всеобъемлющего прекращения огня не имеют никаких оснований,

– подытожил в своем заявлении Руслан Хомчак.