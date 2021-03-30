Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал о вероятности нападения российской армии со стороны Беларуси и о готовности украинской армии. По его мнению, военные страны-оккупанта также хотят жить, не готовы идти за пределы своего государства и погибать.

Вопрос о возможности вторжения России в Украину из стороны Беларуси связан с общими белорусско-российскими военными учениями, которые состоялись на днях в Минской области.

Читайте также: Россия тратит на войну огромные деньги, Донбасс будет трудно возвращать, – Хомчак

Для того, чтобы шло наступление, надо иметь цель. Кто будет наступать, с какой целью и как он будет содержать те территории?

– сказал Хомчак

Несмотря на низкую вероятность вторжения, в Генштабе ВСУ готовятся к разному развитию событий. О детальном плане Хомчак не рассказывает. Однако генерал-полковник отмечает, что сейчас врагу не нужно тратить деньги на разведку, ведь достаточно мониторить и анализировать информацию в интернете.

Первое известие об угрозе

Источник: разведка Эстонии

В феврале этого года эстонская разведка предупредила о возможности вторжения российских войск со стороны Беларуси. По данным разведки, что также правительство Лукашенко после протестов в стране зависимо от поддержки российских войск и всячески будет содействовать развитию военной сферы на своей территории. Ведь Беларусь географически удобный плацдарм для размещения российских войск.

Военная дружба России и Беларуси