Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак 5 февраля совершил рабочую поездку в район проведения операции Объединенных сил.

Там он проинспектировал позиции украинских военных на передовой. Сопровождал Хомчака командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

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Что делал Хомчак на Донбассе

Проверил реальное положение дел в частях и подразделениях.

Проверил их готовность к выполнению боевых задач непосредственно на позициях, расположенных на переднем крае обороны.

Проверил обеспеченность подразделений боеприпасами и материально-техническими средствами.

Пообщался с военными.



Хомчак инспектировал украинских военных на Донбассе вместе с командующим ОС Владимиром Кравченко / Фото Минобороны

Общаясь с военнослужащими, он отметил высокую патриотическую настроенность воинов и готовность к неотложному реагированию на любые угрозы со стороны противника,

– подчеркнули в Минобороны.



Во время общения с воинами Хомчак отметил их патриотизм и готовность реагировать на угрозы / Фото Минобороны

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