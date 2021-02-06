Хомчак посетил передовую украинских воинов на Донбассе: детали поездки – фото
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак 5 февраля совершил рабочую поездку в район проведения операции Объединенных сил.
Источник:Министерство обороны Украины
Там он проинспектировал позиции украинских военных на передовой. Сопровождал Хомчака командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.
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Что делал Хомчак на Донбассе
- Проверил реальное положение дел в частях и подразделениях.
- Проверил их готовность к выполнению боевых задач непосредственно на позициях, расположенных на переднем крае обороны.
- Проверил обеспеченность подразделений боеприпасами и материально-техническими средствами.
- Пообщался с военными.
Хомчак инспектировал украинских военных на Донбассе вместе с командующим ОС Владимиром Кравченко / Фото Минобороны
Общаясь с военнослужащими, он отметил высокую патриотическую настроенность воинов и готовность к неотложному реагированию на любые угрозы со стороны противника,
– подчеркнули в Минобороны.
Во время общения с воинами Хомчак отметил их патриотизм и готовность реагировать на угрозы / Фото Минобороны
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Как прошли предыдущие сутки на Донбассе
- Оккупанты 4 раза нарушили режим перемирия на Донбассе.
- Боевики били в сторону населенных пунктов в районах ответственности оперативно-тактических группировок "Север" и "Восток".
- Использовали оккупанты гранатометы и стрелковое оружие.
- А возле Крымского украинские военные обнаружили факт инженерного оборудования позиций противника в сторону украинских подразделений.
- В результате обстрела возле Южного украинский защитник получил огнестрельное ранение. Воина оперативно госпитализировали, врачи оказывают ему необходимую помощь.
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