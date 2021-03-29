Мы не ссорились и не мирились, – Хомчак откровенно рассказал о конфликте с Тараном
Руслан Хомчак заявил, что у него нет конфликта с министром обороны Андреем Тараном. По словам главнокомандующего ВСУ, слухи о недоразумении между ними придумали враги Украины.
Источник:"Гордон"
Руслан Хомчак опроверг информацию о том, что не разговаривал с главой Минобороны три или четыре месяца. Об этом он сообщил во время интервью главному редактору издания "Гордон" Олесе Бацман.
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Это неправда. Вы понимаете, кто придумывает о конфликтах. Есть рабочие отношения, где каждый имеет свое мнение, они могут поспорить, могут обсудить, могут к чему-то прийти. Такого не было, что мы не разговаривали с министром обороны. Конечно, это неправда. Представьте: через стенку у нас кабинеты, как можно увидеться и не разговаривать?
– сказал генерал-полковник.
Главнокомандующий ВСУ также назвал перекручиванием информацию о том, что во время встречи они даже не здоровались.
Он отметил, что это нужно России, которая пытается дестабилизировать в армии все управленческие процессы.
Руслан Хомчак добавил, что давал совместную пресс-конференцию с Тараном и также свидетельствует о том, что конфликта с Андреем Тараном нет.
Мы не ссорились и не мирились, – подытожил главнокомандующий ВСУ.
Вражда генералов: что известно о конфликте
- Неизвестно с чего начался конфликт между военными генералами. Ходили слухи, что военные в последнее время вообще не общаются и этим тормозят сверхважные решения для армии.
- Сейчас между Тараном и Хомчаком есть значительное количество судебных дел и исков в ГБР. В частности, Хомчак через суд отказался выполнять приказы министра обороны. В конфликт втянули как личный состав, так и целые группы волонтеров.
- Главный редактор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов отметил, что президент потерял управление над сектором обороны.
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