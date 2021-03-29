Руслан Хомчак заявил, что у него нет конфликта с министром обороны Андреем Тараном. По словам главнокомандующего ВСУ, слухи о недоразумении между ними придумали враги Украины.

Руслан Хомчак опроверг информацию о том, что не разговаривал с главой Минобороны три или четыре месяца. Об этом он сообщил во время интервью главному редактору издания "Гордон" Олесе Бацман.

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Это неправда. Вы понимаете, кто придумывает о конфликтах. Есть рабочие отношения, где каждый имеет свое мнение, они могут поспорить, могут обсудить, могут к чему-то прийти. Такого не было, что мы не разговаривали с министром обороны. Конечно, это неправда. Представьте: через стенку у нас кабинеты, как можно увидеться и не разговаривать?

– сказал генерал-полковник.

Главнокомандующий ВСУ также назвал перекручиванием информацию о том, что во время встречи они даже не здоровались.

Он отметил, что это нужно России, которая пытается дестабилизировать в армии все управленческие процессы.

Руслан Хомчак добавил, что давал совместную пресс-конференцию с Тараном и также свидетельствует о том, что конфликта с Андреем Тараном нет.

Мы не ссорились и не мирились, – подытожил главнокомандующий ВСУ.

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