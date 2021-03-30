Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак 30 марта выступил с трибуны Верховной Рады. Его доклад касался обострения на Донбассе и обстрела Шумов, в результате которого погибли 4 украинских защитника, еще 2 – получили ранения.

Хомчак заявил, что по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины стоят 28 батальонных тактических групп противника. Кроме того, Россия наращивает мощности, в частности перемещает еще группы на оккупированные территории. Важно Украина в опасности, – Хомчак объяснил, готовы ли ВСУ пойти в наступление на Донбассе Новость дополняется... После выступления Хомчака нардепы должны утвердить постановление об осуждении действий России. Бой возле Шумов: главное 26 марта в районе Шумов пророссийские боевики несколько часов обстреливали позиции наших защитников. Вследствие этого 4 наших защитников погибли, еще 2 – получили ранения.

Украинская сторона не сразу смогла эвакуировать раненых бойцов и забрать тела погибших героев. Но после длительных переговоров с участием ОБСЕ это таки удалось сделать.

Владимир Зеленский объявил, что проведет разговоры со всеми лидерами нормандской четверки. Правда, президент России Владимир Путин не планирует разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отметим, что 30 марта состоится сразу 3 внеочередных заседания Верховной Рады. Какие еще вопросы рассмотрят нардепы Протест под ОП. Как пояснил Арахамия, нардепы заслушают доклад руководителей СБУ, ГБР и Нацгвардии относительно протеста в поддержку Сергея Стерненко, который состоялся 20 марта под Офисом Президента.

Как пояснил Арахамия, нардепы заслушают доклад руководителей СБУ, ГБР и Нацгвардии относительно протеста в поддержку Сергея Стерненко, который состоялся 20 марта под Офисом Президента. Ряд экономических законов. Эта часть внеочередного заседания Рады будет содержать ряд вопросов экономического характера. Речь идет о вопросе оказания помощи предпринимателям на время карантина.